¡Son más de 30 los famosos con los que se acostó Lindsay Lohan!

View this post on Instagram

Lindsay Lohan es tendencia en Latinoamu00e9rica por una vieja nota de una revista que obtuvo un manuscrito donde ella revela 36 parejas sexuales que llegu00f3 a tener, especificamente en la era donde protagonizu00f3 el film de culto u0026#39;Mean Girlsu0026#39; ud83cudfa5 Esto ha originado todo tipo de reacciones en redes sociales. La lista incluye nombres como: Ashton Kutcher, Ryan Phillipe, Stavros Niarchos, P.C. Valmorbida, Joaquin Phoenix, Lukas Haas, Nico Tortorella, Evan Peters, Maggio Cipriani, Benicio del Toro, Aaron Voros (Ex-Rangers), Wilmer Valderrama, Jamie Burke, Jamie Dornan, Zack Efron, Orlando Bloom, Justin Timberlake y mu00e1s. Por cierto, en esta cuenta no criticamos a nadie, como siempre digo: la que puede, puede ud83eudd75 Abrimos debate: u00bfEstu00e1 seru00eda tu lista y porquu00e9 empezaru00edan con Jake? #CuandoLaAlumnaSuperaARegina #ThatsSoFetch #LiloOnlyRelevantTo2000sKids #AlMenosNoEnvejecioConDignidad #ImaginateLaEnvidie #DebeHaberUnEquilibrio #ImaginateTenerTodoEseGanado #MinistraDeGanaderia #NoHayWhatsAppQueSoporteTanto #LaQuePudoPudo #LaQueNoHizoEstePost #AyQueDolorTanGrande