¿La fidelidad es una ilusión? El debate en vivo con Peter Cubillos

La fidelidad es una ilusiu00f3n. Cada vez que digo esto alguien me pregunta u201cu00bfcu00f3mo que es una ilusiu00f3n? Yo siempre fui fiel. Entonces se abre un juego de preguntas y respuestas. u00bfFuiste fiel porque queru00edas o porque tenu00edas? Si fuiste fiel porque queru00edas entonces bu00e1sicamente lo hiciste porque no queru00edas estar con otra persona. Ser valiente no es no tener miedo, sino enfrentar los miedos, no se puede temer a algo que se ignora, y lo mismo pasa con la fidelidad, por lo tanto no fuiste fiel, simplemente estabas enamorado/a, y si lo hiciste porque tenu00edas entonces te engau00f1aste a vos que queru00edas hacer otra cosa, es decir, te fuiste infiel para serle fiel a alguien mu00e1s, y no solo eso, engau00f1aste a la persona que tenu00e9s al lado, a la que le hacu00e9s creer que no queru00e9s lo que queru00e9s, y por ende estu00e1 queriendo a una persona distinta. u201cu00bfVos me vas a decir que te gustaru00eda que te sean infiel?u201d La respuesta es que me gustaru00eda que la persona que tengo al lado sea la quien quiere ser, y si quiere estar con otras personas entonces yo decidiru00e9 si quiero o no estar con ella, pero atar a otra persona a un concepto de fidelidad no tiene sentido. Estaru00e1s conmigo el tiempo que quieras, porque queru00e9s, como sos, y si en algu00fan momento algo no cuadra entonces dejaremos de estar, pero obligarnos a ser para mu00ed no tiene sentido. Por eso creo que el amor se termina volviendo tan complicado, porque llenamos al amor de reglas que son para la pareja, no para el amor. Por eso siempre digo que el amor y las parejas son cosas distintas, porque las relaciones, cualquiera sea, tienen que compartir un acuerdo, tu00e1cito o no, pero amar a alguien significa respetar su forma de ser, y quererlo/a como es. Si un amigo no ve la amistad igual que vos, la relaciu00f3n no puede ser, si un monu00f3gamo quiere estar con una polu00edgama, tampoco, y asu00ed es con todo, inclusive con un animal, porque un perro no te juzga por estar con otros perros, y mu00e1s de una vez he amado a alguien con quien elijo no estar. Por eso, de un tiempo a esta parte he empezado a creer que la kryptonita del amor es la razu00f3n. El amor es amor, las parejas son acuerdos. . . La fidelidad es una ilusiu00f3n, por @cubillospeter