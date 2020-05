¡Mirá el video! Luisana Lopilato hizo anuncio en Instagram: llega a Netflix con Joaquín Furriel

View this post on Instagram

Falta un poquito mu00e1s de dos semanas para que salga La Corazonada en Netflix ud83dude31 y no puedo mu00e1s de la ansiedad! Se las super recomiendo porque va a estar buenu00edsima, y si no me creen pueden ir a mis historias destacadas y ver el trailer ud83dude09. #lacorazonada . In a little more than two weeks La Corazonada will be released on Netflix ud83dude31 and you have no idea of how anxious I am! I highly recommend you watch it because it will be great, and if you donu0026#39;t believe me you can go to my highlight stories and watch the trailer ud83dude09