¡En vivo por IG! Abrimos consultorio: sexualidad en casa

View this post on Instagram

Quiero emoticu00f2n de tu expresiu00f3n hacia el sexo virtual. Recomendaciones de seguridad: -tNo enviar imu00e1genes a desconocidos, hoy te pueden armar todo un perfil falso, no sabu00e9s quiu00e9n estu00e1 del otro lado -tSiempre digo hablar con los y las adolescentes sobre este tema porque son mucho mu00e1s vulnerables. Grooming de adultos haciendose pasar por adolescentes. -tHablar y poner las reglas, una debe ser que las imu00e1genes deben ser borradas ni bien se ven y tambiu00e9n de los dispositivos en los que se pudo haber sincronizado.. Claro estu00e1 que nunca tenemos la certeza de lo que haru00e1 la otra persona y corremos riesgo de sextorsiu00f3n o pornovenganza -tEnviar imu00e1genes en las que NO se vea tu cara o partes de tu cuerpo como tatuajes, lunares muy evidants, la idea es que si estas fotos andan por ahu00ed nadie pueda decir que sos vos. Hoy es tu pareja, mau00f1ana es un novio/a despechado. -tNo enviar imu00e1genes si no te dieron el pie para hacerlo, moda de la selfie pene. Consensuado. Bloquear a quien lo hace. -tEl no es no en todas las pru00e1cticas, Evitar hacerlo si no queru00e9s, parece una obviedad pero no lo es , muchos hombres incitan a las mujeres a enviarles fotos eru00f3ticas para continuar una conversaciu00f3n. Recomendaciones para disfrutarlo -tYo siempre prefiero el mandar textos o audios -tEl realizar una cita con tu novio/a cada uno/a desde su casa, tomamos un vino, cenamos, hablamos, miramos un peli eru00f3tica juntos, nos decimos cosas calientes y cada uno apaga la compu o el celu y a dormiru2026. -tLeerse algu00fan relato eru00f3tico o mandarse un relato que te guste y decir quu00e9 cosas te gustaru00eda replicar. -tse puede intentar emular el sexo real de forma que los participantes procuran que la experiencia sea lo mu00e1s real posible, aunque tambiu00e9n se puede considerar un tipo de juego de papeles role play -tQue no sea una pru00e1ctica vista como no me queda otra, sino no la disfrutu00e1s, yo practicaba sexo virtual con mi pareja desde antes de todo esto