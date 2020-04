Agustín Neglia: "Mis colegas me decían: Nunca vas a ser conductor"

El conductor mendocino Agustín Neglia compartió sus días con MDZ. Su carrera, su paso por Europa durante la pandemia y mucho más. ¡No te pierdas la entrevista exclusiva!

Vos fuiste unos de los mendocinos que se encontraba en Europa cuando comenzó todo esto, ¿te lo imaginabas?

Exactamente. Yo estaba en París. A pesar de que vi las noticias con respecto a este nuevo virus, lo subestimé. De hecho tenía un calendario armando de viajes hasta fin de año. Ahora debería estar en India.

¿Cuántos programas llevás con Modo Selfie durante este 2020?

Casi 150 programas y siempre estrenos. Cada uno fue un destino diferente, por eso tenemos tanto material de backup.

¿Entonces cómo te reinventás?

Ahora es el programa que te hace viajar desde casa. Hoy estamos produciendo dos programas por semana, que no es poco, a través de Grupo América con material que ya teníamos, porque no creo que me vuelva a subir a un avión hasta septiembre. Entonces hablamos con argentinos que ya habían sido entrevistados en "Modo Selfie" y que pasan estos días por diferentes partes del mundo.

Todos los jóvenes sueñan con tu vida, ¿cómo hiciste para llegar hasta acá?

Mi vieja -arquitecta- era la que me empujaba a seguir mis sueños, la que me decía que todo era posible. Mientras que mi papá, actor mendocino, me mostró lo que era irse a Buenos Aires a buscar su destino. A mi me tocó acompañarlo. Pero la realidad es que trabajo desde los 18 años en los medios. Estuve mucho tiempo en la parte comercial y eso fue un secreto, porque aprendí a vender contenidos y no depender nunca del canal.

A mi nadie me regaló nada. Yo me autogestioné mis programas siempre.

¿Cómo empezaste con Modo Selfie?

En un viaje que hice a Brasil con la intención de generar un documental. Un día conté todo lo que iba haciendo en formato selfie -cuando recién había empezado todo esto- y funcionó. Porque yo siempre supe que quería ser conductor.

¿Pero hiciste el camino más largo?

Y al parecer sí. De hecho mis colegas me decían: "Nunca vas a ser conductor. El camino es diferente".

Nunca le hice caso y seguí mi intuición, porque la única que puede definir quién puede ser conductor y quién no es la gente.

