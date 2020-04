Terremoto viral: la foto íntima de Arón Piper, el actor de Élite... ¿real o montaje?

Durante el fin de semana el nombre de Arón Piper, uno de los protagonistas de la súper exitosa serie española Élite se transformó en trending topic luego de que se viralizara una supuesta imagen suya mostrando su miembro viril. La explosión de tuits, comentarios, reacciones y por supuesto, memes; aparecieron en segundos y colmaron las redes.

Muchos de los que vieron la imagen en un primer momento aseguraron que era él, pero una cantidad estrepitosa de fans salieron en su defensa y aclararon con sendas explicaciones que no era el actor. ¿Por qué aseguran la falsedad de la foto? "No son sus brazos", dice uno. "Tiene otro tono de piel", dice otro. "Los tatuajes no corresponden", explicó un tercero. "¿No se dan cuenta de que no es su rostro?", aseguró tajante otro.

La foto en cuestión.

Arón no ha emitido ningún tipo de comentario al respecto, y ha dejado en el misterio permitiendo así que los seguidores de la serie sigan debatiendo el tema.

Por otro lado, ha aparecido un instagramer venezolano llamado Juancho (@juanchogzhz) que asegura ser él quien protagoniza el momento candente.