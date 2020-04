DJ Mami: "A mi siempre me vieron como la rara, la loca, la freak"

Desde Buenos Aires, DJ Mami o Aleja -como la llaman sus amigos- dialogó en exclusiva con MDZ Online a través de un vivo en Instagram.

Alejandra Pérez fue reconocida en la provincia cuando innovó con la feria de diseño denominada "Indigna", además junto a una fotógrafa mendocina; Lampeduzza fueron las pioneras de los photoshoots con su marca "Perfect Day", pero la música siempre estuvo latente en ella y así fue como se volcó a la misma bajo el nombre de DJ Mami.

¿Por qué DJ Mami? ¿De dónde salió ese nombre?

-Siempre me caractericé por cuidar a mis amigas. Tenía una de ellas que siempre me decía: "Mami". La verdad es que me vino muy bien, porque en el género que yo paso como el Reggeaton la palabra "Mami" se usa mucho.

De hecho, todas las canciones hablan de mí (risas).

Ya hace varios años se convirtió en una referente del público alternativo con el reggaetón y el género urbano. Y así fue como llegó a convocar a a través del Club del Sodeado a importantes artistas de la escena musical como: Cazzu y Duki, con los cuales comparte una amistad.

Es que este trabajo te regaló varios amigos. ¿Por amistad terminaste participando del video clip de Jime Barón?

-Sí, fue así de simple. Para mi cumpleaños yo estaba en Neo Señora, que es una fiesta que hago con otras amigas. Y estaba Jimena y nos conocimos por medio de Cazzu pegamos muy buena onda. Y al otro día me escribió preguntándome por Instagram si quería participar de su video y obvio que le dije que sí.

¿Qué pensaste del revuelo que se armó por el título del tema de Jimena?

- La previa al video fue muy violenta. Se quería hablar de la palabra "puta" como se usa en la cotidianidad y no en el sentido de la prostitución. Se perdió el eje y vimos mucha violencia entre mujeres que es totalmente innecesario y atrasa un montón. Pero yo que había grabado el video sabía que no tenía nada que ver con lo que la gente estaba pensando, por eso no lo podía creer.

¿Sentiste alguna vez esa violencia por el simple hecho de ser mujer?

- A mi siempre me vieron como la rara, la loca, la freak. En algún punto quizás me acostumbré y ya no me parecía agresivo.

En algún punto tenían razón, porque Mendoza es muy conservadora y yo siempre quería transgredir.

He visto violencia en el medio. Sobre todo de colegas que piensan que porque sos DJ mujer no sabés de ciertas cosas.

No me pesa igualmente, porque en los hechos se ve mi experiencia, pero yo no tengo por qué estar demostrándole a nadie lo que sé o no sé.

De lo artistas que pasaron por el Club del Sodeado, ¿cuál fue el que más te sorprendió?

Duki. Él siempre quería sumarse a nuestras fechas sin pedir nada a cambio. Le gustaba ir a bailar, a "cagarse de risa" con nosotras. Todo lo contrario a lo que uno suele pensar de un artista de renombre, una de las figuras del trap argentino. Son cosas re orgánicas de la amistad que yo valoro muchísimo.

¿De esa amistad surgió el tema que grabaron juntos "Poco a Poco"?

Fue de casualidad, nada buscado. En una de nuestra juntadas armamos un estudio en el living y el me motivaba para ponerme en el micrófono y con paciencia y amor salió el tema. Pero me tuvo que tener paciencia. Esa misma noche lo grabamos, quedó y me regaló la canción para que yo hiciera lo que quisiera.

Aleja también contó cómo cambio rotundamente su estilo de vida. Alejada del alcohol, la comida chatarra y el estrés, la artista cerró un año súper exitoso en donde recorrió la mayor parte del país.

Si querés saber qué está preparando DJ Mami durante esta etapa, escuchá la entrevista completa en el canal de YouTube de MDZ Online.