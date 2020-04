Actores argentinos apoyan a los trabajadores freelance de los medios

Los trabajadores de la televisión se encuentran atravesando una tremenda crisis económica, es por eso que los actores argentinos apoyaron el reclamo y le dan visibilidad a través de un video.

"Es que todo lo que ves y consumís en la televisión necesita y requiere de equipo técnico", continuaron.

Aunque no es común que se habla de ellos, cada una de estas personas resulta indispensable para el mundo de entretenimiento.

"Nico Straimel, productor, y junto a un pequeño grupo de colegas (productores, cámaras, sonidistas, editores, vestuario, etc.) que trabajamos en TV hicimos este video para visibilizar nuestra situación. Somos freelance que si no laburamos no cobramos", contó uno de los pioneros de esta idea.

¡Mirá el video con los actores argentinos!

En esta iniciativa participaron @mariarojiok, @curlyjimenezok, @alejogarciapintos, @adrusalonia, @gabicamposbal, @facugamba, @mguinzburg, @juanminujin, @duplaa_nancyok, @maitelanatamai, @adruferrer, Daniel Fanego y Manuel Vicente.