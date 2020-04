Vivo DJ Mami: la historia detrás de la creadora del Club del Sodeado

View this post on Instagram

Que alguien me pellizque porque yo siento que fue todo un sueu00f1o! Ayer fui la dj de la fiesta de cierre del @bafweekoficial comandada por @kostumeba u0026amp; @adidasar y como si eso fuera poco tambiu00e9n desfilu00e9 para la pasada de esta tremenda alianza que se formu00f3 entre las dos marcasud83dudda4ud83eudd0dud83dudda4 Infinitas gracias a @kostumeemiliano @camila_milessi @tomaswur y todo el equipo de @adidasar (genias todas) por confiar en mi ud83dude4fud83cudffdud83eudd0d. Y un agradecimiento especial a mi amiga @cazzu que se quedu00f3 al lado mu00edo en el momento de mu00e1s nervios y adrenalina de la noche. Te amo u2764ufe0f