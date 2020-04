Desde los Rolling Stones hasta Sin Bandera: la agenda virtual del fin de semana

La mejor plataforma para la industria del entretenimiento durante la cuarentena por coronavirus COVID-19 han sido las redes.

Es que los artistas se han organizado para mantener los espectáculos. De hecho, este fin de semana hay opciones para disfrutar de diferentes shows musicales, películas, obras teatrales y otras actividades para no aburrirse en casa.

Este 18 de abril se llevará a cabo el “One World: Together at Home”

Se trata de un especial de la pandemia de coronavirus que se transmitirá simultáneamente en todo el mundo en ABC, CBS y NBC (entre muchas otras plataformas sociales), y será presentado por los anfitriones del primetime de esos tres canales: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert.

Contará con las actuaciones de Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish y Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Andrea Bocelli , Billie Joe Armstrong, Burna Boy y Maluma.

The Killers es una de las bandas que se unen a esta tendencia el próximo sábado a las 12 de la tarde a través de Instagram, donde responderán a algunas preguntas y tocarán sus canciones más relevantes.

Por otro lado, Pink Floyd también ayudará con su música. La banda publicará en su canal de YouTube una vez a la semana un concierto ofrecido durante la década de los 80 y 90, con lo que buscan alentar a sus seguidores en estos tiempos difíciles.

“Música entre brothers"

Por otro lado, este fin de semana serán Sin Bandera y Little Jesus quienes entretengan al público con los shows “Unidos desde el sillón”.

Puedes ver los eventos desde el Facebook de Tecate, a partir de las 20:00 horas del centro del México. Sin Bandera llegará al streaming este viernes y Little Jesus el domingo.

Los Rolling Stones

La banda legendaria anunció este viernes que tocarán desde sus casas en el macroconcierto solidario por el coronavirus que, bajo el lema “Un Mundo: Juntos en Casa”, se celebrará este fin de semana con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Nos sentimos honrados por la invitación para formar parte de la transmisión 'One World: Together at Home', desde nuestros hogares siguiendo el distanciamiento social", dijo el grupo en un comunicado.