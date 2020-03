Se viene el evento virtual Brin.Dar: la mayor iniciativa solidaria de Mendoza

View this post on Instagram

@valos_sustentable y el @consejoempresariomendocino (CEM) se reu00fanen en la mayor iniciativa solidaria de la historia de Mendoza, el evento virtual BRIN.DAR. Frente a la pandemia mundial de Coronavirus (COVID19), las dos organizaciones decidieron trabajar de manera coordinada con el @mendozagobierno . Esto con el objetivo canalizar la colaboraciu00f3n de personas y empresas de manera eficaz, y alineada con la estrategia sanitaria provincial para enfrentar esta emergencia. Este gran evento tendru00e1 un formato muy particular, seru00e1 en la casa de cada mendocino y muchos artistas y personalidades ofreceru00e1n su tiempo para BRIN.DAR lo mejor de cada uno en una cita impostergable durante el mes de abril. Para cada momento se anunciaru00e1 el link de conexiu00f3n (que simularu00e1n ser las salas de un evento tradicional) para acceder a los contenidos, esta informaciu00f3n estaru00e1 en nuestro sitio web www.brindar.org @kirih.arg