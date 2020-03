Consejos de un astronauta para superar el encierro

"Quedarse encerrado en casa puede ser desafiante. Cuando viví en la Estación Espacial Internacional durante casi un año, no fue fácil. Cuando me iba a dormir, seguía en el trabajo. Cuando me despertaba, aún estaba en el trabajo. Volar en el espacio tal vez es el único empleo al que no puedes renunciar. Sin embargo, aprendí varias cosas durante el tiempo que pasé ahí que me gustaría compartir porque están a punto de volverse útiles de nuevo, ahora que nos encerraremos en casa para ayudar a detener la propagación del coronavirus", dice el hombre.

Ahora compartió sus consejos para sobrellevar al aislamiento social debido al Coronavirus:

1. Seguí un horario. "Mantener un plan te ayudará a adaptarte a un entorno laboral y de vida familiar diferente".

2. Date un respiro. "Tomate tiempo para actividades divertidas: me reunía con compañeros de equipo para noches de cine, snacks incluidos, y vi todo Juego de Tronos dos veces", contó.

3. Necesitás un hobby. "Cuando estás aislado en un espacio pequeño, necesitás una vía de escape que no sea el trabajo o el mantenimiento del entorno. Aunque simplemente sea leer".

4. Escribí un diario. Escribir sobre tus días te ayudará a poner tus experiencias en perspectiva y te permitirá ver este momento único en la historia".

5. Conectate con la gente. "Incluso con todas las responsabilidades de servir como comandante de una estación espacial, nunca perdí la oportunidad de tener una videoconferencia con familiares y amigos".

La ciencia ha demostrado que conectar con la gente puede reforzar el sistema inmunológico.

6. Escuchá a los expertos. "Las redes sociales pueden transmitir información errónea al igual que los apretones de manos transmiten virus, Por lo que tenemos que buscar fuentes de datos confiables como: la Organización Mundial de la Salud".

7. Estamos todos conectados. "He visto a los humanos trabajar juntos para superar algunos de los desafíos más difíciles imaginables".

8. Lavate las manos.