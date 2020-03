La iniciativa de los artistas mendocinos para pasar la cuarentena

View this post on Instagram

Hoy es su00e1bado, mau00f1ana Domingo pasado lunes y asu00ed van a pasar los du00edas, ya lo su00e9! Pero quiero proponerles un desafu00edo. Para uno, para los chicos o para hacerlo en familia! Los que ya me conocen en mi rol de profesora de Artes Visuales en mi taller, saben que no soy de imponer actividades ni cosas por el estilo porque trabajamos juntos en el despertar de ideas y formas (con los mu00e1s pequeu00f1os uso otras metodologu00edas, claro estu00e1 que necesitan otros tipos de guu00edas! ), de esta forma creo que me voy a poder sentirme mu00e1s cerca de ustedes si se suman y quieren compartir sus procesos, bienvenido seru00e1! El tema : EL AMOR 1- Van a investigar sobre u00e9l artu00edsticamente , espiritualmente, en literatura, histu00f3ria , etc. Googleen, a donde los lleve su bu00fasqueda dejen que fluya! . La idea es alimentarse sobre ideas e imu00e1genes. NO HAY APURO! Tu00f3mense el tiempo necesario. Cuando lo sientan hacer y si es que lo sienten. Es un disparador, tu00f3menlo asu00ed. 2-Pueden redactar sus ideas, sentimientos . 3- Ahora ES darle forma a esa idea! Pintura , dibujo, escultura( ya se! No necesitan revivir a Miguel u00c1ngel! Pueden usar cualquier cosa que sirva para crear un objeto en tres dimensiones!), collage (aprovechen que ahora estu00e1n en casa y tienen un montu00f3n de material extra para usar). 1,2,3 puntos anteriores! Estoy de este lado acompau00f1ando el proceso! Me consultan charlamos, se suman!? Los extrau00f1o Los quiero mucho!