Mendocinos en Europa: cómo pasan la cuarentena

El Cirujano Plástico Eduardo Sosa (en Italia) y la Dra. Florencia Vargas (en España) compartieron con MDZ Sociales cómo viven esta pandemia los mendocinos en Europa.

Florencia Vargas está actualmente en Barcelona. "Había conseguido un lugar para quedarme en Santander, donde quería, pero tuve que venir antes a Barcelona para terminar mi trámite de la homologación y también buscar mis cosas.Y acá quedé aislada", contó.

"Quiero contarles un poco la situación para que se tome conciencia y se cuiden, porque en Argentina están a tiempo de no llegar a esta situación extrema. Yo estoy bien, por suerte, acá tengo amigas que me reciben en su casa el tiempo que sea necesario", agregó y narró:

Como acá el movimiento de gente es tan grande (entrada y salida de personas permanentemente) la propagación del virus ha ido a mil, y se están tomando medidas preventivas, pero ya en un momento de caos. Han cerrado fronteras, transporte terrestre y aéreo, comercios, eventos, etc, por lo menos por dos semanas, donde hay que quedarse en la casa, solamente te permiten salir para comprar comida o medicamentos, caso contrario pueden multarte si te ven en la calle.

Es una medida extrema pero la única que puede tomarse ya en este momento.



El problema no es la gravedad del virus en sí, sino lo devastados que están los hospitales, no por falta de recursos, sino por exceso de demanda. Además acá el 60% de la población es mayor de 60 años, por eso hubo tantas muertes. Los hospitales colapsan y un paciente que necesita realmente atención o asistencia respiratoria, no puede tenerla por la cantidad de gente que hay.

Entonces a lo que quiero llegar, es que tomen conciencia desde allá, porque si se llega a esta situación, los recursos son menores en todo sentido en Argentina y va a ser peor. Si tienen síntomas respiratorios: tos, fiebre, lo que menos tienen que hacer es ir al hospital, porque si tienen el virus, lo van a contagiar, si no lo tienen, se lo van a agarrar y después contagiar a su familia, y lo más importante, es que colapsan la atención, y sacan el lugar a personas que realmente lo necesitan.

Lávense las manos, eviten reuniones de mucha gente, si conocen a alguien que viene de afuera, díganle que sí o sí haga la cuarentena aislado de todos. Estén fuertes, no solo se cuiden ustedes sino también a los demás, sobretodo a los mayores, no vayan al súper a sacar todo para sus casas y no dejar nada al otro y mantengan la calma, hay que actuar con conciencia.



El virus no es mortal, como cualquier virus, tiene período de incubación donde podés tenerlo y todavía no presentar síntomas. Entonces cualquiera puede tenerlo, en teoría tarda en irse 12 días, por eso el tiempo de cuarentena: como mínimo 14 días.

Así, Vargas contó a MDZ que "se presentó en un listado de médicos que quedaron aislados para ayudar". "Para que por la situación extrema puedan adelantar mi homologación y pueda ayudar, que es lo que más quiero en este momento".

Por su parte, Eduardo Sosa, Cirujano Plástico, se encuentra en Italia compartió con MDZ Sociales el desabastecimiento en los supermercados europeos.

El Dr Eduardo Sosa compartió con MDZ su experiencia en Italia. #coronavirus #mendocinosEnEuropa pic.twitter.com/2NmOTp2iql — MDZ Sociales (@mdz_sociales) March 16, 2020

"Lo mejor es quedarse en la casa. Si desarrollás síntomas se llama al servicio de emergencia y ellos corroboran si vos necesitás o no ser asistido en la guardia del hospital", adelantó.

La prevención más importante y que podemos imitar los mendocinos es quedarnos en la casa.

"Se cerraron los comercios, solo permanecen abiertos los supermercados y farmacias", agregó y destacó la diferencia que viven en comparación a la semana pasada:

"Ahora se respeta la distancia de 1 metro cuando vas a hacer compras. Además no pueden entrar más de 10 personas al supermercado para evitar el conglomerado de personas. Cuando ingresa ese número se trata de respetar la distancia".

Pero verdaderamente lo que ha ocurrido despertó la consciencia social. La gente se queda en la casa.

Con respecto al transporte público se les solicita a los pasajeros un certificado que justifica el traslado por cuestiones laborales. Sino se incurren en tres meses de cárcel o una multa de 300 euros.

Recién a partir del 6 de abril, los italianos volverán a abrir sus espacios públicos: escuelas, museos, parques, cines, teatros, etc. Dependiendo cómo se combate el coronavirus.