¿Por qué el mundo entero afirma que Thalia enloqueció? Su viaje al campo fue el más polémico

La cantante Thalía nunca deja de sorprendernos y causa furor a través de sus redes sociales. De hecho, estos días divirtió a sus seguidores con las aventuras familiar en el campo.

Todos recordamos aún, el mítico vídeo de hace un par de años en el que la cantante nos deleitaba con aquello de: "¿Están ahí mis vidas? ¿Me escuchan, me oyen me sienten?". Este no solo se hizo viral, sino que además la artista lo transformó en una canción que tuvo muchísimo éxito.

Esta vez, la artista mexicana aprovechando las compras navideñas en un pueblecito de al lado, hizo una parada en el campo para desayunar y, de repente, se lanzó a hablarle a las gallinas y a una cabra que pasaba por allí. ¿Ya lo viste?