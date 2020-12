¡En un baño de burbujas! Así fue como la hija de Steve Jobs debutó como modelo

La joven pasó de ser la referente millenial de iPhones hasta AirPods, desde iPads hasta Apple Macs, a la de los productos de Glossier. Ella es la hija de Steve Jobs: Eve quien debutó en los medios de comunicación gracias a su cautivante belleza.

De hecho, la estudiante de la Universidad de Stanford (de 22 años) compartió la campaña navideña de Glossier en su Instagram, agradeciendo a la fundadora Emily Weiss haberla incluido en la sesión.

En esta foto, la joven se aplica brillo de labios de la marca mientras usa parches antiojeras; mientras que en otra, disfruta de una copa de vino en la otra. Todo disfrutando de un baño de espuma. Ambas imágenes ejemplifican perfectamente espíritu auto-cuidado de la rima. También aparecen en la campaña Sydney Sweeney (Euphoria) y o Naomi Smalls (RuPaul's Drag Race).

Por otro lado, Eve fue clasificada como la quinta mejor jinete menor de 25 años del mundo, según Horse Sport.

"Me montaron en un poni por primera vez a los dos años, pero en realidad no comencé a montar hasta los seis", dijo a la revista. "Siempre he tenido amor y aprecio por los animales y creo que esa pasión fue evidente desde el principio", dijo.