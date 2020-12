Khloé Kardashian: la reina del "nail art" y sus mejores looks

Después de 14 años al aire y 20 temporadas, el famoso reality show Keeping Up with the Kardashians termina 2021. No sin dejar una impronta difícil de olvidar en materia de moda.

Las hermanas Kardashian, y a decir verdad todo el clan, rinden culto a la coquetería en cada detalle. Por supuesto, esto incluye el modo de arreglarse las manos y lucir el nail art.

Las hermanas intercambian tips de belleza al aire y la moda en uñas fue tema de conversación de los fans a partir de 2019, cuando en uno de los segmentos del canal de YouTube de la hermana menor, Kylie Jenner, ésta entrevistó a su hermana mayor y lució las uñas XXL en rosa chicle.

Así, en el año del cambio de estilo y el replanteo sobre casi cualquier aspecto de la vida es bueno repasar algunas tendencias que impuso la mayor de las hermanas, fan declarada del nail art.

Uñas multicolor

Hace tiempo que la moda de pintar cada uña de distintos colores llegó para quedarse. Como un pequeño lienzo único, cada una puede lucir un color diferente y es la última tendencia pintarlas transparentes pero con las puntas de distintos colores formando un arcoiris.

Uñas XXL y ovaladas

Cuanto más largas, mejor. Esa es la regla de oro para esta celebritie norteamericana que no para de sorprender e imponer moda. Puede resultar incómodo para las labores domésticas pero en el caso de asistir a una fiesta se pueden colocar extensiones por un día. Seguramente el look será la sensación del evento.

Uñas XXL y cuadradas

Se ven glam y modernas, si además de largas su terminación es “cuadrada“. Khloé Kardashian va variando la manera de limarlas para no aburrirse. Eso sí, siempre miden cerca de 10 centímetros de largo.

Hollywood en las manos

Los dibujos sobre una base de color o transparente pueden ser variados, desde arcoiris hasta llamas, animal print o corazones. Todo vale para crear un momento divertido y contrastar o engamar con los colores del vestuario.

A juego con los colores del make up

Combinar el color exacto de uñas con el de sombras es otra de las modas que le imitan sus fans. Rosa, lila, celeste, amarillos. Los colores pasteles sin brillo son un hit para lucir esta tendencia.

Ombré

El efecto degradé, en la misma gama o en una gama combinada no falla para llamar la atención. Aunque es una técnica que requiere dedicación es ideal para combinarlo con un outfit de dos colores parecidos como lila y azul o rosado pálido y rosa intenso.

Apliques de strass

¿Que las manos son piedras preciosas? Así lo piensa Khloé que adora terminar el esmalte con unos toques de brillo con aplicaciones con piedras de fantasías.

Bolso y manos, del mismo color

La hermana menor del clan le imita esta idea original de Khloé: pintarse las uñas del color exacto de la cartera que se va a usar.