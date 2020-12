¡Esto no lo come! El secreto de la reina Isabel II para conservar su figura

Aunque la reina Isabel II sigue la dieta Atkins, su único secreto es intentar evitar las patatas. Así lo reveló el sitio The Mail Online en 2019.

Es que en ese entonces se filtró una conversación en un almuerzo en el palacio de Buckingham al que asistió Guy Singh-Watson, fundador de la iniciativa Vegatable Box y reconocido impulsor de la granja orgánica en Reino Unido.

"No recuerdo cómo, pero entablamos una conversación sobre la diabetes y la dieta, y la reina dijo que no come patatas (...) Estábamos hablando de verduras porque, por supuesto, esa es mi profesión. Ella simplemente me sorprende por su amplio interés, conocimiento es extraordinario", contó el periodista, Sing-Watson explicaba.

Sin embargo, Tatler habló anteriormente con su ex chef privado, Darren McGrady, quien confirmó que la reina no está muy preocupada por la comida y que "come para vivir". De todas formas, sus cenas son elegidas con varios días de antelación, "tendían a incluir comida de la finca, aves de caza, faisanes, urogallos, perdiz", explicó McGrady, "le encantaba que estuvieran en el menú".