La causa por la que la princesa Leonor es una de las jóvenes más influyentes del mundo: ¡tan pequeña!

Analizando a las mujeres más poderosas del mundo, nos sorprendió que la princesa Leonor con tan solo 15 años se ubica en la cima. Es que la joven domina el territorio de la viralidad, al igual que otras figuras.

A las adolescentes les gusta cómo se viste, cómo se comporta y hasta cómo vive. Leonor tiene una capacidad infinita para capturar nuestra atención. Además, de poder poder personal, intransferible e inclasificlable. La hija de Letizia heredó su buen gusto, su elegancia y también su personalidad. ¡Segura de sí misma!

Lo mismo ocurre con otras personalidades como Meghan Markle. Que pasó de ser la influencer más poderosa del mundo como miembro de la familia real británica a la mujer más incomprendida del universo mediático global. Lo que pasó es que llamó la atención su fuga del Reino Unido junto al príncipe Harry. Tanto, que su caso ta figurará en los libros de historia, aunque de momento cada paso que da alimenta la viralidad. Sobre todo sus intentos de convertirse en activista 'royal' y su reciente confesión de haber sufrido un aborto.

Otra joven española que es furor es la cantante Rosalía. De hecho, confirmó su dominio de la escena latina global con tres Grammy Latinos en 2020 y una serie de colaboraciones de altura a lo largo del año: Arca, The Weeknd, Bad Bunny, Travis Scott, Cardi B y Megan Thee Stallion. Además, en 2021 lanza nuevo disco, pero cierra el año como 'trending topic' por el despecho de su ex novio, C. Tangana, y unas declaraciones en las que afirma que Rosalía "ya no mola". Pobre hombre.