Kate Middleton en boca del mundo entero: ¿qué sucedió realmente en su infancia?

Todo salió a la luz esta semana, cuando la duquesa de Cambridge anunció los resultados de la "encuesta de las 5 grandes preguntas", que ofrece cinco ideas de un nuevo proyecto de investigación sobre la infancia. A su vez, participó en una sesión de preguntas y respuestas en las redes sociales, durante la cual reveló los recuerdos de su propia niñez.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Kate respondió: "Me encantaba pasar tiempo al aire libre y eso se me ha quedado grabado durante toda mi vida".

De hecho, los padres de Kate, Michael y Carole Middleton, trabajaron como despachador de vuelo y asistente de vuelo y su hija amaba volar. "Pasabamos una temporada en Amán (Jordania), donde Michael trabajaba para British Airways, hasta que nos mudamos a Berkshire en 1986", contó.

Así fue como Kate se volvió fanática de pasar sus días al aire libre, y se convirtió en una deportista en su época como estudiante del Marlborough College. Amante del tenis, la vela y la jardinería, la duquesa habló de los beneficios de la actividad física para la salud.

"De hecho, me hacen mucho esta pregunta. Creo que la gente asume que porque soy madre, es por eso que me he interesado en los primeros años. Creo que esto realmente es más grande que eso. No se trata de niños felices y sanos, se trata de la sociedad en la que espero que podamos y podamos desarrollarnos. Desde los primeros días, conociendo a muchas personas que sufren de adicción o mala salud mental, y escuchando una y otra vez que sus problemas ahora en la edad adulta provienen de la experiencia de la primera infancia".