El vestido de diseñador top que usó Jill Biden en su debut como primera dama

La docente Jill Tracy Jacobs Biden hizo su primera aparición como esposa del presidente electo de los Estados Unidos y futura primera dama (que, si todo ocurre sin sorpresas, lo será desde el 20 de enero de 2021) con un look de diseñador consagrado mundialmente.

Justamente, la casa de modas que la mujer de Joe Biden seleccionó para su importante aparición es un guiño también a una de las primeras damas más icónicas de la historia mundial: Jacqueline Kennedy. Es que su vestido estaba firmado por Óscar de la Renta, uno de los diseñadores adorados por la mujer que, sin lugar a dudas, es uno de los fashion icon eternos.

Jackie Kennedy, vestida por Óscar de la Renta.

Para festejar la victoria, el demócrata prefirió mantenerse en sus códigos y no dejó de utilizar un impoluto traje con un toque azul, dado por la corbata. Por otra parte, Jill se decantó por el atuendo de la firma Óscar de la Renta. Los analistas coinciden que la selección fue absolutamente pensada: se trata de una marca que representa a la diversidad y a las oportunidades que se pueden conseguir en los Estados Unidos: es que De la Renta, un dominicano, fundó su maison a fines de los años 60 después de estudiar Bellas Artes en España y formarse como modisto de la mano de Cristóbal Balenciaga.

La compañera del presidente electo ha preferido mostrarse apoyando a una marca estadounidense, pero además da un mensaje mostrándose vestida con una prenda que, si bien no es barata, no se trata de un diseño exclusivo o de alta costura. El vestido pertenece a la colección Resort 2020, y puede encontrarse en páginas de venta online como The Outnet, donde su valor original de 6.704 euros ha sido rebajado a 2.011 euros: una oferta que marca un 70% off.

El estampado de flores, la particularidad de que sea asimétrico, y el corte a la rodilla hablan de un estilo que se anima a algunos toques de frescura pero sin perder el rumbo clásico. Justamente esa fue la impronta que instauró Jackie Kennedy. Sin embargo, otras primeras damas también se han enamorado los diseños de esta maison: de hecho, tanto Michelle Obama como Melania Trump, los han llevado. Hillary Clinton también se decidió por uno de sus outfits cuando asistió a la toma de posesión de su esposo Bill Clinton, como presidente de EE UU.

Fernando García -que tiene sangre asturiana- y Laura Kim -canadiense, con antepasados coreanos- son los directores creativos en la actualidad y llegaron a Óscar de la Renta en el año 2016.

Kim y García siempre han estado orgullosos de sus orígenes. De hecho, antes de ser elegidos los directores de la casa de modas en cuestión, ya eran conocidos en la industria de la moda norteamericana porque tenían su propia marca, llamada Monse, nombre con el cual honraban a la madre de García.