Meghan Markle volvió a romper las reglas royals: ¿qué hizo esta vez?

Aunque no se sabe si Meghan, nacida en California, ya votó. Lo que dijo hace unos día indicaría que sí.

Mientras que el príncipe Harry, nieto de Isabel II y sexto en la línea de sucesión al trono, dijo que no podrá acudir a la llamada como fiesta de la democracia, tal y como el mismo recordó: “Es posible que muchos no sepan que no he podido votar en el Reino Unido en toda mi vida. A medida que nos acercamos a noviembre, es vital que rehagamos el discurso del odio, la desinformación y la negatividad en línea”, dijo.

Así fue como los Sussex rompieron uno de los grandes tabúes de la realeza, ya que incluso en algunos lugares estas muestras se considerarían inconstitucionales. De hecho, Meghan Markle ha hecho campaña para evitar la abstención a través de las siguientes palabras:

“Hola, soy Meg ¿vas a votar?”, según contó su amiga Gloria Steinem, icono del feminismo en Estados Unidos desde hace décadas.

No es la primera vez que Meghan se hizo eco. En las elecciones del 2016 escribió un post en su desaparecido blog de estilo de vida The Tig en el que instó a sus lectores a que votaran.