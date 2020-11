Tristísimo momento: el luto que envuelve a Meghan Markle y sorprende al mundo

La duquesa de Sussex sorprendió al mundo con una confesión: ha revelado que perdió a su segundo hijo después de sentir un 'calambre agudo' mientras cambiaba el pañal de su hijo Archie en el mes de julio.

El hecho sucedió en Los Ángeles y Meghan emocionó con su relato al contar que no pudo parar de llorar en el hospital. "Veía cómo el corazón de Harry se rompía mientras trataba de sostener los pedazos rotos del mío: nuestras miradas se encontraron ambas mientras llorábamos por el bebé".

Al describir el trágico momento en que se dio cuenta de que 'algo no estaba bien', dijo: 'Después de cambiarle el pañal a Archie, sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con mi hijo en los brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a los dos tranquilos, la alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien”.

En la nota del New York Times titulada 'Las pérdidas que compartimos', Markle dijo: 'Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo'.

“Horas más tarde, yacía en una cama de hospital, sosteniendo la mano de mi esposo. Sentí la humedad de su palma y besé sus nudillos, mojados por nuestras lágrimas. Mirando las frías paredes blancas, mis ojos se pusieron vidriosos. Traté de imaginar cómo nos curaríamos", siguió narrando Meghan, y agregó: "En el dolor de nuestra pérdida, mi esposo y yo descubrimos que en una habitación de 100 mujeres, de 10 a 20 habían sufrido un aborto espontáneo. La asombrosa similitud de este dolor, contrasta con mantener esta conversación, pues el tema sigue siendo tabú. Muchas mujeres lo viven colmadas de vergüenza injustificada, perpetuando un ciclo de duelo solitario".

“Algunos han compartido valientemente sus historias; han abierto la puerta, sabiendo que cuando una persona dice la verdad, nos da licencia a todos para hacer lo mismo. Hemos aprendido que cuando las personas preguntan cómo nos va, y cuando realmente escuchan la respuesta, con el corazón y la mente abiertos, la carga de dolor a menudo se vuelve más ligera, para todos nosotros. Al ser invitados a compartir nuestro dolor, juntos damos los primeros pasos hacia la curación", sigue reflexionando la mujer que renunció a ser princesa.

La pareja ha compartido la noticia con sus familias; y al acercarse el momento de la reflexión sobre el Día de Acción de Gracias, ella y Harry decidieron hablar abiertamente sobre su pérdida.

También en el escrito, Meghan recordó el momento en Sudáfrica hacia el final de su gira con Harry, cuando le preguntaron en su famosa entrevista televisiva con Tom Bradby si estaba "bien". Ahora, la duquesa de Sussex dice que la pregunta la ha ayudado a lidiar con su pérdida. "Sentada en una cama de hospital, viendo la angustia de mi esposo mientras trataba de sostenerme a mí, que también estaba destrozada, me di cuenta de que la única forma de comenzar a sanar es primero preguntar: '¿Estás bien?'", Escribió Meghan, quien espera que más personas sean abiertas sobre cómo comunicarse con sus seres queridos y no tengan miedo de preguntar si están bien.

“Muchos de nosotros este año hemos estado separados de nuestros seres queridos, solos, enfermos, asustados, divididos y tal vez luchando por encontrar algo. Comprometámonos a preguntarles a los demás: ¿estas bien?' Por mucho que estemos en desacuerdo, por muy distanciados físicamente que estemos, la verdad es que estamos más conectados que nunca por todo lo que hemos soportado individual y colectivamente este año ”, compartió Meghan.

“Nos estamos adaptando a una nueva normalidad en la que los rostros están ocultos por máscaras, pero nos obliga a mirarnos a los ojos, a veces llenos de calidez, otras veces de lágrimas. Por primera vez, en mucho tiempo, como seres humanos, realmente nos estamos viendo. ¿Estamos bien? Lo estaremos", cerró Markle.