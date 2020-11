Megan Fox y Machine Gun Kelly... ¡Calentaron la alfombra roja en los American Music Awards!

¡Megan Fox y Machine Gun Kelly tuvieron una cita nocturna en los American Music Awards y todos enloquecieron! Durante el fin de semana, la pareja hizo su debut en la entrega de premios en Los Ángeles, donde Fox, de 34 años, fue presentadora y MGK, de 30, actuó por primera vez.

Megan, que es mamá de tres, se veía hermosa con una blusa verde asimétrica de una manga y una falda de Azzi & Osta, mientras que el cantante estaba vestido con una blusa blanca abierta, pantalones haciendo juego y zapatos plateados.

La estrella del pop-punk llegó listo para interpretar un sencillo de su álbum recientemente lanzado "Tickets to My Downfall", con Travis Barker de Blink-182, quien fue el productor ejecutivo. En el video musical de su reciente canción "Bloody Valentine", Fox hace varios cameos. La pareja comenzó a salir este verano después de conocerse en el set de su próxima película Midnight in the Switchgrass.

Las fotos de la actriz y el músico pasando tiempo juntos comenzaron a circular en mayo, y de hecho ellos mismos tienen como pasatiempo tomarse fotografías frente al espejo y subirlas.

Justamente luego de ver tantas fotos, el ex esposo de Megan, Brian Austin Green, fue quien confirmó la separación; que tuvo lugar el año pasado después de 10 años de matrimonio. Ambos tienen la custodia compartida de sus hijos Noah Shannon, de 8 años, Bodhi Ransom, de 6, y Journey River de 4 años.

En octubre, Fox y MGK dieron un gran paso en su relación cuando se presentaron mutuamente a sus hijos. "Recientemente han conocido a sus respectivos hijos por primera vez. Megan pensó que era un paso natural, ya que se están volviendo más serios", dijo una fuente a la revista People en ese momento. "Están en una relación comprometida y no es solo una aventura. Están planeando un futuro juntos", dijo la fuente, y agregó que los dos "pasan tanto tiempo juntos como pueden" y lo están "haciendo muy bien".

Kelly habló sobre su floreciente romance en The Howard Stern Show y dijo que se enamoró "por primera vez" de Fox. "Esa fue mi primera experiencia de estar abierto al amor y cosas así. Definitivamente no estaba preparado para creer que eso es algo que podría existir", dijo el rapero. Cuando Stern le preguntó si fue amor a primera vista para los dos, Kelly dijo: "Sí, seguro".