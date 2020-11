Estas son las impactantes revelaciones de Lady Di que hace 25 años hicieron temblar la Corona

El 9 de diciembre de 1992, el primer ministro John Major anunció la separación oficial de Lady Diana y el príncipe Carlos de Inglaterra en la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Sin embargo, la pareja no se divorció en ese momento.

No obstante eso, hubo un hecho que lo cambió todo: la entrevista que el periodista Martin Bashir le hizo a Lady Di. Mucha gente expresó que escuchar a Diana en esa primera entrevista televisiva en solitario fue un verdadero huracán de sinceridad.

Cerca de 23 millones de espectadores vieron la charla, la cual al día de hoy sigue siendo uno de los programas más exitosos de la BBC. Durante casi una hora, Lady Diana respondió preguntas sobre todo tipo de temas. Ningún miembro de la familia real británica había concedido una entrevista tan honesta y cruda antes.

Diana habló de muchas cosas personales y los británicos no estaban acostumbrados a eso. Pero lo que más shockeó a todos fueron las confesiones que le hizo a Bashir sobre su trágica vida bajo la corona. Los temas incluyeron los trastornos alimentarios que sufrió y la depresión posparto. También se habló sobre las relaciones extramaritales, la separación del príncipe Carlos que decidió en 1992 y la relación con sus hijos, el príncipe William (hoy de 38 años) y el príncipe Harry (de 36).

Fue un fenómeno tan grande que la mayoría de la gente que la vio, recuerda esta entrevista. Lady Diana habló abiertamente sobre su matrimonio fallido, peo también confirmó el hecho de que su esposo estaba enamorado de otra mujer, su actual esposa Camilla Parker-Bowles (73).

Uno de los momentos más recordados es, seguramente, una dolorosa confesión de la princesa: "Bueno, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado". Diana incluso le contestó a quienes, después de la separación en 1992, afirmaban que ella trató de destruir la monarquía británica. "¿Por qué querría destruir algo que es el futuro de mis hijos? Lucharé por mis hijos en cualquier nivel para que sean felices, tengan tranquilidad y cumplan con sus deberes", expresó.

La entrevista fue tan fuerte que poco después de que saliera al aire, la reina Isabel II envió a la pareja una carta pidiéndoles que pusieran fin a la situación y se divorciaran. El 28 de agosto de 1996 se oficializó el divorcio. Las condiciones fueron muy favorables para Diana, ya que se le permitió conservar su título de Princesa de Gales y su apartamento en el Palacio de Kensington. Desafortunadamente, solo pudo celebrar su libertad durante un período de tiempo increíblemente corto. Diana murió el 31 de agosto de 1997 en un trágico accidente automovilístico en París.

Algunas de las frases más reveladoras de Lady Di

«Con 19 años, las personas creen estar preparadas para todo y saber exactamente qué es lo que va a ocurrir. Pero aunque las perspectivas me desalentaron al principio, sentía que contaba con el apoyo de mi marido».

«Quería desesperadamente que funcionara, amaba mucho a mi esposo y deseaba compartir todo con él. Pensé que formábamos un muy buen equipo».

«Cuando tienes padres divorciados como yo, quieres trabajar más para que el matrimonio funcione e intentas evitar caer en el mismo error que has visto en tu familia».

«La presión que soportábamos como pareja en relación a los medios era demasiado grande, y mucha gente nos malinterpretaba».

«Cuando supe que el primer hijo era un niño sentí un gran alivio. Sentí como si el país entero fuera a parir conmigo. Un gran alivio».

«La depresión posparto hizo que me pusieran etiquetas. ‘Diana es inestable y mentalmente desequilibrada’. Y desafortunadamente esa etiqueta ha reaparecido en otras ocasiones».

«Sí, me infligí dolor a mí misma. No me gustaba, estaba avergonzada porque no podía hacer frente a las presiones. Me lesioné los brazos y las piernas».

«El hecho de que mi esposo y yo tuviéremos que permanecer unidos para no decepcionar a la gente, cuando era obvio que había mucha ansiedad dentro de las cuatro paredes de nuestro hogar, hizo a la bulimia mi mecanismo de defensa. Y durante un tiempo, funcionó».

«[¿Cómo supo de la relación de Carlos y Camilla?] Por los cambios en el comportamiento de mi esposo… Por muchos detalles que solo capta el instinto femenino».