¡Más de 40 millones de Euros! Así es por dentro el avión privado que habría utilizado el Rey Juan Carlos

El rey emérito, Juan Carlos, supuestamente utilizaba para sus vuelos privados un avión Gulfstream G550 y gastaba cerca de ocho millones de euros por día, cuando el avión cuesta 40 millones de euros.

Este avión fue uno de los emblemas de su fabricante: motores Rolls-Royce capaces de llevar al aeroplano a 940 kilómetros por hora y un interior de lujo que se convirtió en marca de la casa.

El mismo tiene 14 ventanas panorámicas para disfrutar la luz y el paisaje y los pasajeros vuelan en una cabina más presurizada de lo normal para respiran mejor.

En el mismo pueden viajar hasta 19 pasajeros. "Nadie lo sabe mejor que Julio Iglesias, que durante años ha sido el propietario de uno de los más de 600 aparatos fabricados por Gulfstream en estos años", contó la prensa española.

Según El Confidencial, el rey supuestamente lo habría usado en cinco de los trayectos desvelados: de Bermudas a Madrid, de Torrejón a Bahamas, entre Madrid y Nasáu, entre otros.

Además, salió a la luz que Juan Carlos habría volado en G550 de alquiler a la ida y a la vuelta de ese fin de semana de deportes del motor, donde el monarca acude puntualmente desde hace años. Ese viaje está valuado en 171.540 euros.

El tema radica en que el rey no puede tener su propio avión privado sin levantar demasiadas sospechas. Ya que su sueldo durante los últimos 30 años no daría para pagar un G550 nuevo, que empezó a venderse en 42 millones de dólares en 2003, y que de segunda mano no baja de los 12 millones de euros.

El Gulfstream V también fue el favorito de Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs, entre otros. Jobs después lo cambió por el hermano mayor del G550: el G650.