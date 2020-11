Jennifer Lopez elegida ícono del 2020: mira su look despampanante y su discurso emocionante

El regreso de Jennifer Lopez a un escenario de entrega de premios fue espectacular. Después de que la pandemia de coronavirus detuviera los principales conciertos y eventos durante los últimos meses, López, de 51 años, hizo su gran regreso al mundo glamoroso de los premios en los premios E! People's Choice Awards, ayer domingo. De hecho, compartió en sus historias de Instagram el impactante modelo que eligió vestir.

El look de @jlo fue el más comentado de la noche en los E! People’s Choice Awards! Ella@fue elegida Icon! pic.twitter.com/BINvBb6Gfo — Federico Croce (@FedericoCroce) November 16, 2020

Este es el momento en que es premiada con el galardón que la bautiza como "Ícono del año 2020" elegida por la gente:

En la alfombra roja, en la que debió cumplirse la distancia social -debían caminar todos como mínimo a dos metros de distancia- y donde las estrellas debían hacerse una prueba de COVID-19 de antemano, J-Lo lució un impresionante vestido rojo de Christian Siriano.

"Xmas Barbie ❤️ El arranque de esta noche es de JLo para los premios #pca", compartió su estilista Chris Appleton en Instagram. Antes del espectáculo, López visitó a su colorista durante 15 años para retocar su tono marrón miel resaltado. "Me gusta mantener su cabello lo más cerca posible de su color natural y se ha mantenido siempre hermosa en todas las etapas de su carrera con un marrón miel perfectamente luminoso", le dice a People la famosa colorista de Redken, Tracey Cunningham.

"A veces agrego más reflejos rubios, que combinan muy bien con la miel y el marrón claro, pero realmente la amo en ambos sentidos. Para mí, logra un color fabuloso", siguió Tracey.

"Jennifer tiene un atractivo global inigualable y durante más de dos décadas nos ha brindado algunas de las actuaciones más icónicas e inolvidables de todos los tiempos", dijo Jen Neal, gerente general de E! Noticias, eventos en vivo y estilo de vida digital, en un comunicado.

"Por allanar el camino para los artistas de todo el mundo y aumentar sin ayuda la representación latina en la música, el cine, la televisión y la moda, honramos a Jennifer Lopez con El ícono del pueblo de 2020". Otras estrellas que han sido reconocidas con el People's Icon Award han sido Jennifer Aniston y Melissa McCarthy.

"Hombre, 2020 no fue una broma, ¿verdad? Quiero decir, antes de 2020 estábamos obsesionados con ganar este premio o ser nominados para ese premio, o estábamos preocupados en quién vendió la mayor cantidad de discos o a quién le fue mejor en la taquilla. Pero no este año. Este año fue el gran nivelador", comenzó diciendo López con su discurso de aceptación.

"Nos mostró lo que importaba y lo que no. Y para mí, reforzó lo que más importaba: las personas, todos nosotros, juntos. Ayudarnos, amarnos, ser amables entre nosotros. Y la importancia de esa conexión, Ese toque humano. Me di cuenta de que eso es por lo que lucho en todo lo que hago. Llegar a la gente, tocar a la gente. Creo que eso es lo que todos queremos, esas experiencias compartidas para saber que no estamos solos en esto. Tu cariño y tu fe en mí me motiva a seguir adelante y, a veces, cuando estoy cansada o abatida, como muchos de nosotros lo hemos estado este año, son mi familia, mis amigos, mis bebés y mis fans, ustedes, los que me han levantado cuando no podía levantarme. Estoy muy agradecida de tenerte, de tener eso en mi vida ", continuó.

“Llevo mi carrera de la misma manera que llevo mi vida. La siento con el corazón y siempre trato de decir la verdad al contar historias, cantar canciones. Lo hago con el propósito de traer un poco de felicidad, creando belleza e inspirando a otros a hacer lo mismo. Soy una niña del Bronx, Nueva York, y he tenido el privilegio de actuar en algunos de los escenarios más grandes del mundo, e incluso en el Super Bowl a principios de este año. He visto y aprendido mucho y todavía estoy aprendiendo. Quiero agradecerles y decirles cuánto los aprecio por permitirme hacer eso frente a ustedes durante todos estos años ", dijo.

"Como latina y como mujer, tenemos que trabajar el doble de duro para obtener oportunidades. A veces mis grandes sueños y mis ambiciones, ponían nerviosas a la gente que me rodeaba. 'No puedes ser actriz'. 'Eres una actriz, ¿qué quieres cantar?' 'Eres una artista, no te tomarán en serio como mujer de negocios'. Cuanto más decían que no podía, más sabía que tenía que hacerlo. Así que ahora estoy muy agradecida de saber que la verdadera medida de mi éxito no está en los números de taquilla ni en los discos vendidos, sino en el amor que tengo", compartió López, emocionada.

"Lo que quiero es inspirar a las niñas de todas las edades y de todos los colores, de todo el mundo, para que sepan que pueden hacer lo que quieran, tantas cosas como quieran y que se sientan orgullosas de quienes son, sin importar de dónde vengan. Quiero que sepan que sus sueños están limitados solo por su imaginación, determinación y su voluntad de nunca darse por vencidas. Si los he tocado a ustedes de alguna manera aunque sea pequeña, entonces este es el premio más grande que podría recibir. Acepto este premio con gran humildad y gratitud, y con la esperanza de que podamos comenzar a sanar como país y permanecer unidos, unidos y orgullosos, y en armonía ”, dijo al finalizar no sin antes dedicar palabras en español a todos los latinos.