Se infectó el clan Kardashian: Khloé contó todo acerca de su enfermedad

Nuevamente las hermanas están en el ojo de la tormenta. Por un lado, Kim Kardashian que se ha convertido en objeto de muchas críticas tras publicar las fotos de la celebración de su 40 cumpleaños. Una fiesta en una isla privada a la que acudieron una treintena de amigos y familiares sin tener en cuenta el protocolo sanitario.

Y por otro lado, Khloé Kardashian, que reveló que está infectada del virus de la Covid-19.

“Ahora mismo estamos esperando muy ansiosas los resultados de Khloé para saber si lo tiene o no lo tiene. Mi instinto me dice que sí porque ahora mismo está muy enferma y eso realmente me tiene muy asustada”, explicó Kim.

“Por supuesto he llamado a todos los doctores que conozco para intentar encontrar alguien que pueda ayudarla”, agregó la madre.

“Acabo de saber que tengo corona. Llevo varios días encerrada en mi habitación, dos de ellos sintiéndome muy mal, pero todo va a salir bien”, dijo Khlóe tumbada en su cama.

La socialité reveló que identificó la enfermedad a través de “vómitos y temblores. He tenido migrañas, pero este dolor de cabeza tan loco que tengo ahora mismo no lo puedo describir como tal. Cuando toso mi pecho me quema. Y mi garganta obviamente todavía no se ha recuperado del todo”.