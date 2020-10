Úrsula Corberó captó al Chino Darín sin ropa y aquí te lo mostramos: famosos, amor e intimidad

No se sabe las circunstancias en las que la fotografía fue sacada, pero sí que se trataba de un momento íntimo entre dos. Lo cierto es que una vez más la novia del Chino Darín compartió en su cuenta de Instagram una foto de su amado como Dios lo trajo al mundo, e hizo enloquecer a sus seguidores.

"Pero que bebote hermoso", escribió la actriz española Úrsula Corberó en el posteo que subió a sus historias de Instagram, que muestra al hijo de Ricardo Darín y Florencia Bas encendiendo un cigarrillo totalmente desnudo, de perfil, y con una postura que algunos opinan que es casual, mientras que otros piensan que se trata de una pose estratégica para cubrir su miembro viril con su pierna.

La Corberó, quien cuenta con 31 años de edad -la misma edad que el Chino-, está en España pues se encuentra grabando la última temporada de La Casa de Papel.

Si bien ella prefirió que la imagen esté en la zona efímera de la red social dedicada a la fotografía, pues las "stories" solo duran un día, fue el Chino Darín quien la colocó orgullosamente en su feed, escribiendo "Dale mecha".

Apenas momentos después de publicada la sensual imagen, el posteo pasó los cien mil likes, y se llenó de comentarios del tipo: "Así te reciben en el cielo", "No recen por mí, ya morí", "Un límite te pido", "Me quiero morir y renacer siendo Úrsula", "Voló mi tanga", "Una obra de arte", "Alguien que verifique mi pulso", "Me desmayo, Dios mío", "Pero así es imposible combatir el calor".

En Twitter, en tanto, algunos lanzaron: "Estoy acá tratando de procesar la última foto que subió el Chino Darin. QUÉ HOMBREEEEEEEEE NO ME SIENTO BIEN", "El Chino Darin fue tallado a mano por el mismísimo universo?", "el chino darín entra en las maravillas del mundo no?", entre otros.