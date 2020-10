Polémica por la mochila que llevó puesta la hija de Kylie Jenner el primer día de clases: ¿no será mucho?

View this post on Instagram

u201cFirst day of schoooooolu201d ud83dudda4ud83dudcddKylie Jenner verkuu0308ndet auf Instagram, dass heute der erste u201cPreschoolu201d-Tag ihrer Tochter Stormi ist. Zu diesem Anlass bekommt die 2-Jau0308hrige einen Rucksack von der Luxusmarke Heu0301rmes - fuu0308r rund 12.000 Dollar! Diesen Schulranzen prau0308sentiert sie stolz zwischen dem Fuhrpark ihrer Mutter. Allerdings besucht Stormi keine ou0308ffentliche Preschool, sondern wird zuhause unterrichtet. Auch Khloeu0301 Kardashianu2019s Tochter True und Kim Kardashianu2019s Tochter Chicago sind an diesem besonderen Tag dabei. In den Instagramstorys der Muu0308tter wird ein kleiner Einblick in den besonderen Tag ihrer Tou0308chter gegeben. Swipe nach links, um die Kids an ihrem ersten Schultag zu sehen! ud83dudcda . . . ud83dudcf8 Repost @kyliejenner @khloekardashian ud83cudfa5 Repost @kyliejenner #kyliejenner #khloekardashian #firstschoolday #hermeu0300s #school