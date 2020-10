Estos son los mitos más comunes acerca de la anticoncepción: ¿qué métodos usarías?

View this post on Instagram

[ PARA GUARDAR, COMPARTIR, RELEER ] Aquiu0301 la posta sobre los mitos que circulan de este tema tan controversial, la mal llamada u0026#34;pastilla del diu0301a despueu0301su0026#34;u261dud83cudffb u274c Menos opiniones sin fundamentos ud83dudcaaud83cudffb Mau0301s Educaciou0301n sexual basada en evidencia cientiu0301fica ud83eudd37ud83cudffbu200du2640ufe0f u00bfPor queu0301 tantos mitos y estigmatizaciou0301n con esta hormona, y no otras? Dejo mi opiniou0301n del por queu0301 en las Stories destacadas que se llaman u0026#34;AHEu0026#34; (Anticoncepciou0301n Hormonal de emergencia) u261dud83cudffb Para leer mu00e1s sobre este tema, tengo 3 otros posts u0026amp; historias destacadas! ud83dudcdaFuentes bibliograu0301ficas: u2705 u0026#34;Anticoncepciou0301n Hormonal de Emergencia - Guiu0301a de Procedimientos para Profesionales de la Saludu0026#34; del Ministerio de Salud de Argentina. ud83dudc49ud83cudffb Pueden buscar ese tiu0301tulo en Google y les aparece el PDF para ver/descargar, directo de la pau0301gina del Ministerio.