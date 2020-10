Viral: hay que encontrar en el dibujo 30 canciones de los años 90

En las redes sociales, los usuarios son fanáticos de resolver una variedad de desafíos visuales y acertijos. Esta vez, se viralizó un nuevo challenge que es ideal para los fanáticos de la música: en este caso, se trata de una ilustración donde hay que encontrar referencias a 30 canciones de la década del 90.

El desafío fue ilustrado por una compañía de diseño gráfico llamada DoodleMoose Designs. Algunos de los temas son hits de hiphop que dominaron las radios alrededor del mundo. Otros son clásicos del rock, pertenecientes a bandas como Oasis, Guns N’ Roses, Pulp o The Stone Roses. Por otro lado, también podrás encontrar artistas con éxitos pop como Madonna, Take That y Christina Aguilera.

A continuación, te dejamos las respuestas a este desafío que enganchó a los usuarios en las redes, para que puedas comprobar si sos un verdadero fanático de la música y cuánto sabés sobre la cultura pop de los años 90.

Torn – Natalie Imbruglia

Waterfalls – TLC

Two Princes – Spin Doctors

Gangsta’s Paradise – Coolio

Iris – Goo Goo Dolls

Around The World – Daft Punk

Wonderwall – Oasis

Losing My Religion – R.E.M.

Vogue – Madonna

Buddy Holly – Weezer

Basket Case – Green Day

November Rain – Guns N’ Roses

Under The Bridge – Red Hot Chilli Peppers

Don’t Speak – No Doubt

Genie In A Bottle – Christina Aguilera

Baby Got Back – Sir Mix-A-Lot

Rhythm Is A Dancer – Snap

Barbie Girl – Aqua

Enter Sandman – Metallica

Bed Of Roses – Bon Jovi

Black Hole Sun – Soundgarden

Runaway Train – Soul Asylum

All The Small Things – Blink 182

Bittersweet Symphony – The Verve

Relight My Fire – Take That

Diamonds And Pearls – Prince

Disco 2000 – Pulp

Why Does It Always Rain On Me? – Travis

Friday I’m In Love – The Cure

Killing Me Softly- The Fugees