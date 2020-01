Verano 2020: ¿Cuál es el tema más escuchado?

Si tenías alguna duda, el tema Tusa, de Karol G y Nicki Minaj, ha logrado millones de reproducciones desde que comenzó a sonar.

Pero, ¿qué es “la tusa” a la que se refieren estas dos bombas en la letra de su canción? Al parecer, se trata de una expresión colombiana para designar despecho y tristeza por la terminación de una relación amorosa. De hecho, la propia canción de Tusa es un ejemplo claro del significado de la palabra.

Récord mundial

La canción Tusa se ha convertido en todo un fenómeno. De hecho, se ha convertido en la primera colaboración femenina de la historia en debutar como número 1 de la lista Latin Billboard. La propia Karol compartió la noticia en su cuenta de Instagram:

"Así me desperté hoy, como pa' morirme. La primera colaboración femenina en debutar número 1 en la historia. Gracias Nicki Minaj por formar parte de esto, ¡reina! Gracias equipo".

De hecho, solo en Youtube, la canción suma más de 120 millones de reproducciones en solo un mes.¡ Y así fue como se convirtió en una de las canciones más escuchadas del verano!

Te dejamos la letra para que la cantés a toda voz:

¿Qué pasó contigo? Dímelo

Rrr!

O-O-Ovy on the Drums! (Mmm)

Ya no tiene excusa (No, no)

Hoy salió con su amiga disque pa' matar la tusa (Ah, tusa)

Que porque un hombre le pagó mal (Ah)

Está dura y abusa (Eh)

Se cansó de ser buena

Ahora es ella quien los usa (Hmm-mm)

Que porque un hombre le pagó mal (Mal)

Ya no se le ve sentimental (-tal)

Dice que por otro man no llora, no (Llora)

Pero si le ponen la canción (Hmm)

Le da una depresión tonta

Llorando lo comienza a llamar

Pero él la dejó en buzón (No)

¿Será porque con otra está (Con otra está)

Fingiendo que a otra se puede amar?

Pero diste todo este llanto por nada

Ahora soy una chica mala

And now you kickin' and screamin', a big toddler

Don't try to get your friends to come holla, holla

Ayo, I used to lay low

I wasn't in the clubs, I was on my J.O (Woop-woop)

Until I realized you a epic fail

So don't tell your guys that I'm still your bae, yo (Ah!)

'Cause it's a new day, I'm in a new place (Aha)

Gettin' some new D, sittin' on a new face (Okay)

'Cause I know I'm the baddest bitch that you ever really met (Woop)

You searchin' for a badder bitch, and you ain't met her yet (Woop)

Ayo! Tell 'em to back off

He wanna slack off

Ain't no more booty calls, you gotta jack off

It's me and Karol G, we let them rats talk

Don't run up on us, 'cause they lettin' the MACs off

(Rrr!)

Pero si le ponen la canción (Hmm)

Le da una depresión tonta

Llorando lo comienza a llamar

Pero él la dejó en buzón (No)

¿Será porque con otra está (Con otra está)

Fingiendo que a otra se puede amar?

Eh, ah

Un-un shot pa' la pena profunda (Un shot, eh)

Y seguimo' gastando la funda (La funda)

Otro shot pa' la mente (Yeah-yeh)

Pa' que el recuerdo no la atormente (Ah, oh)

Ya no le copia nada (Na')

Su ex ya no vale nada (Nada)

Se va pa' la disco y sólo quiere perrear (Perrear)

Pero se confunde cuando empieza a tomar (Tomar)

Ella se cura con rumba (Ah)

Y el amor pa' la tumba (Yeh)

To' los hombre' le zumban (Le zumban)

Pero si le ponen la canción (Oh)

Le da una depresión tonta (Tonta)

Llorando lo comienza a llamar

Pero él la dejó en buzón (Oh)

¿Será porque con otra está (Con otra está)

Fingiendo que a otra se puede amar?

Ey, Karol G (Ajá, Karol G)

Nicki Minaj (Ah, ajá), ey

"The Queen" with "The Queen" (Ajá, jajaja)

O-O-Ovy on the Drums