Estos fueron los casamientos más comentados del 2019

Algunas eran parejas que venían manteniendo una relación sólida y duradera, y otros sorprendieron con la decisión en tiempo récord. Lo cierto es que estos fueron los casamientos argentinos de los cuales más se habló en los portales de espectáculos, los programas de chimentos y las redes sociales de nuestro país. ¿Para vos, cuál fue el más rutilante? Podés opinar en los comentarios de la nota.

Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán

Se conocieron por amigos en común y el flechazo fue inmediato. Estando de vacaciones en Punta Cana, él le pidió matrimonio y ella aceptó. Fueron pocos días de noviazgo, ya que el economista y empresario gastronómico se declaró "flechado" por Pampita y no quiso esperar. La boda fue el 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci.

Jorge Rial y Romina Pereiro

Dijeron "sí" el 20 de abril en una íntima ceremonia en un salón del barrio de Saavedra. La fiesta fue organizada por Claudia Villafañe, y Rial se mostró muy emotivo: acudieron a la cita sus dos hijas, a pesar de que Morena había dado a luz recientemente.

Joaquín "El Pollo" Alvarez y Estefanía "Tefi" Russo

El 7 de agosto se casaron por civil, pero semanas después hicieron un "fiestón" para más de 300 personas en el mismo salón de Pilar en el que se casó Dalma Maradona. Él la definión como una "tremenda mujer", mientras que Tefi dijo que "al principio le parecía un "goma", y luego descubrió a un hombre increíble".

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Dieron la nota por la diferencia de edad: él tiene 81 años y ella, 33. Los 48 años de diferencia no son obstáculo para su amor. La relación viene desde hace años atrás, y comenzó como "jefe y empleada" en el año 2012. La admiración de ella se transformó en amor.

Moria Casán y Humberto Poidomani

"Me casé y me separé", dice Moria al relatar la vivencia de su sorpresiva unión. Es que, luego de dar el sí en Florencia, Italia; la icónica actriz volvió al país mientras que su flamante marido se quedó en Europa. "Estoy muy feliz porque encontré un hombre con la misma mente, sensible... es un ser creativo, buena gente, muy vivido, mayor que yo, cosa que me encanta", dijo ella sobre Poidomani, un artista plástico que logró flecharla.

Mercedes Funes y Cecilio Flematti

La actriz y el periodista se casaron en secreto y decidieron luego festejar, el 30 de noviembre, junto a sus más cercanos. Se juraron amor eterno, y se fueron a México a pasar una luna de miel paradisíaca.