Emoción y aplausos: Susana Balbo Wines cumplió 20 años

Los sueños son esa energía creativa que nos permite ser y hacer, envolviéndonos sinérgicamente con aquello que estamos decididos a crear. Si hay algo que quedó claro luego de escuchar a Susana Balbo en las breves palabras que dio frente a los invitados a celebrar los 20 años de vida de Susana Balbo Wines, es que fue una mujer que se animó a soñar y a trabajar sin descanso para lograr hacer realidad esos anhelos.

"El coraje de perseguir lo que deseamos, compartido por un equipo comprometido que da respaldo y contención, nos da el impulso suficiente para atrevernos a materializar nuestras ideas en acciones auténticas, en vinos con identidad, en creaciones representativas de lo que dicta el corazón", explicaron los integrantes del equipo de la bodega a la hora de hablar de su esencia.

Pionera en Mendoza, Argentina y el mundo, Susana revolucionó la industria del vino con su talento, su audacia y su visión siempre puesta en el futuro. Es por eso que en esta especial fecha, las dos décadas de la existencia de su bodega y sus proyectos, la casa vitivinícola ubicada en Luján de Cuyo se vistió de gala y recibió a un grupo selecto de amigos, empresarios, políticos y periodistas para festejar.

20 años de trabajo duro y éxitos impresionantes

Hay un dicho que dice que la historia es de los valientes, de aquellos que desafían las reglas con determinación y coraje. De aquellos que actúan de corazón y que, con el poder de su intuición, conquistando territorios, inspiran a millones, y cambian rápidamente muchas realidades.

Susana Balbo es una mujer que lleva en su espíritu la llama inquieta de la curiosidad, la fuerza profunda de la convicción, la audacia de los intrépidos y la resiliencia que sólo un gran corazón puede afrontar. Su determinación la llevó a ser la primera enóloga mujer de Argentina y a fundar una de las bodegas más exitosas del país. Hoy, junto a sus hijos José y Ana, continúa expandiendo fronteras y llevando por el mundo la bandera de los vinos argentinos de calidad.

El momento más emotivo

Plena de emoción, Susana tomó la palabra ante el silencio de todos y, entre agradecimientos y saludos, contestó la pregunta que muchos periodistas le hicieron a lo largo de los años y que ella dejaba inconclusa: ¿De dónde sale, en dónde encuentra, a dónde recarga tanta energía? "Hoy lo sé: todo surge del amor de la gente que me rodea. De todos los que me han brindado siempre su apoyo, su cariño incondicional. Del equipo maravilloso que me acompaña desde el principio y que me ha nutrido siempre con su presencia. De mis hijos, de Edgardo Del Popolo y muchos más. Todos los que están hoy celebrando aquí me han ayudado con su apoyo, con su forma de ser", expresó con la voz entrecortada.

Te mostramos a continuación el fragmento final de sus palabras:

Susana Balbo, la protagonista indiscutida de la noche, la anfitriona de esta celebración por los 20 años de @sbalbowines. Aquí, un fragmento de sus palabras. pic.twitter.com/dGZwVPyhCe — Federico Croce (@FedericoCroce) December 9, 2019

Y por supuesto... ¡hubo fiesta!

Bajo la organización de Rosana Moretta, Valentina Mussuto, Francisco Giordano y sus equipos, el evento se organizó bajo dos espectaculares carpas beduinas pero también en los espectaculares jardines de Susana Balbo Wines, en donde los invitados disfrutaron de un exquisito catering preparado por Jesús Cahiza. "¿Cómo habrán hecho? ¡Lograron ahuyentar la lluvia y las nubes!", exclamaba una de las presentes. Es que escasos minutos antes de la llegada de los comensales, una tormenta primaveral amenazó con complicar la velada... pero así de rápido como llegó, se retiró y todo salió de la mejor manera.

Un momento vibrante de la celebración de los 20 años de @sbalbowines: La @SparklingBBand cierra con “New York, New York” y todos enloquecen. pic.twitter.com/ej2muKwcZX — Federico Croce (@FedericoCroce) December 9, 2019

Luego de la cena, y mientras las tertulias se multiplicaban, llegó el plato fuerte: la Sparkling Big Band irrumpió en escena y, además de los virtuosos músicos y la impecable dirección de Juan Pablo Moltisanti; las voces de Lorena Miranda, Valentina Grattón, Alejandro Cohen y Fernando Costábile impactaron a todos, produciendo calurosos aplausos e incluso logrando que se improvise el dancing. ¡Mirá los videos!