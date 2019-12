Fotos y videos del paseo del año: abrió sus puertas Il Mercato

Desarrollado por Grupo Armentano, Il Mercato promete ser el mercado gastronómico de Mendoza, con una oferta culinaria variada y flexible, ideal para que todos los mendocinos puedan compartir en familia o con amigos un momento relajado, como en casa. Desde un exquisito desayuno, un almuerzo con productos regionales frescos de calidad, un sencillo snack, un after distendido o una cena original y desestructurada, este mercado se erige como un centro de encuentro de maipucinos, mendocinos y turistas.

Ubicado en Ozamis y 25 de mayo de Maipú sobre un terreno de 5000 m2, este impactante espacio con 1500 m2 cubiertos cuenta con 8 restaurantes, 26 locales comerciales del rubro gastronómico y capacidad para 525 comensales distribuidos entre grandes barras, mesas propias y compartidas, terrazas con vista a la montaña, espacios verdes, estacionamiento y seguridad propia. En una zona en constante crecimiento, enmarcado por bodegas y olivícolas, este mercado gastronómico cuenta con prestigiosas marcas reconocidas como referentes de la cocina local.

¡Está buenísimo il Mercato! En pleno corazón de Maipú. Recuerda a mercados preciosos del mundo, como el de San Miguel, en Madrid. pic.twitter.com/5iSAd63GTr — Federico Croce (@FedericoCroce) December 15, 2019

Allí, los visitantes encontrarán diversas propuestas concentradas en un solo lugar, accesibles de calidad, para reencontrarse con las bases de nuestra cocina y poner en valor la comida hecha con amor y dedicación. Un espacio donde cada cliente es cuidado con dedicada atención, en un ambiente cordial, profesional, cercano y afectuoso, como en las familias.

Impulsados por un concepto que crece en el mundo y cuenta ya con varios espacios en Argentina, los Food Halls son mucho más que un espacio para comer. Con una arquitectura particular basada en antiguas construcciones industriales recuperadas, estos mercados proponen mesas comunales, cocinas a la vista para celebrar los sabores regionales, los productos de calidad y la cercanía con la comunidad local.

Asi fue el momento en el que se produjo la inauguración oficial de “il Mercato”, en Maipú. @armentanonico y @MatiasStevanato fueron los que desataron la cinta. pic.twitter.com/IbKMPyOiMQ — Federico Croce (@FedericoCroce) December 15, 2019

Pionero en acercar a Mendoza este concepto, Il Mercato se caracteriza por su construcción en ladrillo visto, con grandes carpinterías de hierro negro que recuerdan construcciones de principio de siglo, bodegas mendocinas y naves de uso industrial. Los espacios comunes, ambientados con amplios mostradores y barras, combinados con las áreas propias y personalizadas de cada local, generan un concepto creativo y novedoso para adentrarse en los sabores mendocinos.

Presentes en Il Mercato

• Casa Vigil • Cake in Box • The Nook • Innamorato • Burguery • Dancona • Raffa (Torrent) • Lagus • Chocolezza • Comer Sano • Krouton by Fresh Pan • Wine & Ride • Pirca • Wafles Belgas • Lolo, Gimeno y Brito • El club de la damajuana • Maipú Natural Market • Jengibre Sushi • Espacio verde • Foodie market & bro • Zanta • Up drugstore • Uh! Donuts • Nuestros Fuegos • Jardines de Ozamis.

El intendente de Maipú, @MatiasStevanato, brindó por el éxito de “il Mercato” y además dio palabras de bienvenida a quienes se acercaron a conocerlo. Cc @armentanonico pic.twitter.com/r20Rp3hAIm — Federico Croce (@FedericoCroce) December 15, 2019

Ficha práctica Il Mercato

Horarios

Locales de venta de productos: Lunes a domingos de 9.30 a 21.30 h

Restaurantes: Domingos a miércoles de 9.30 a 00 h Jueves a sábados de 9.30 a 2 h

Experiencias diferentes y únicas

Sobre la terraza con cocina abierta y vista a la montaña, se propone una variada agenda de eventos y actividades temáticas gastronómicas, enológicas y sociales. Clases de cocina, degustaciones, cocina para niños, coctelería, vinos y maridajes, actividades lúdicas y sensoriales, after office, sunset. También se podrá reservar la terraza para eventos privados con una cocina 100% equipada.

Grupo Armentano

Il Mercato fue concebido, planificado y ejecutado por Grupo Armentano, una empresa familiar dedicada a desarrollos inmobiliarios innovadores, de calidad y excelencia que reflejan el espíritu exigente y minucioso del grupo, guiados por el eje sustentable en cada proyecto. El director de la empresa es Nicolás Armentano, un joven empresario mendocino que comenzó con un sueño. Con el apoyo incondicional de su familia, hoy ese sueño es realidad y refleja los valores que le transmitieron desde su infancia: perseverancia, vocación por hacer, responsabilidad y excelencia.

#Somosgreen

Cada proyecto desarrollado por Grupo Armentano trabaja con el triple impacto ambiental, social y económico como eje. Il Mercato se suma a este concepto y está desarrollando distintas líneas que impulsen la sustentabilidad como modelo de negocio. Así por ejemplo se gestionaron capacitaciones a través del Departamento de Discapacidad del Municipio para promover la concientización entre los miembros de Il Mercato y motivarlos a incorporar a sus equipos de trabajo personas con discapacidad.