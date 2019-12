Frozen 2: el plan familiar ideado por Supercanal Arlink

Supercanal Arlink, invitó a disfrutar de ésta exclusiva avant premiere, en una función que se adelanta un mes a su estreno oficial en los cines del país. La cita fue el pasado lunes 9 de diciembre a las 20:00 hs. en Cinemacenter de La Barraca Mall (Guaymallén, Mendoza).

Gracias a esta iniciativa de Supercanal Arlink, 270 personas tuvieron la oportunidad de asistir a este espectacular preestreno de Disney. Cada abonado al servicio pudo retirar 1 entrada gratuita válida para dos personas (hasta agotar su disponibilidad) en la sucursal ubicada en la calle General Paz al 323 de ciudad.

¿De qué trata la película?

Frozen 2 es la secuela de Disney que sigue la historia de las hermanas Elsa y Anna, ambas princesas del reino de Arendelle. La primera película, Frozen: Una aventura congelada (2013), ganó dos premios Óscar a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original (por Let it go). Fue, también, la película más taquillera a nivel global y la película animada más vista en Latinoamérica.

En esta ocasión, las princesas se embarcarán en un peligroso viaje a través del bosque en busca de los orígenes de los poderes mágicos con los que cuenta la mayor de estas, Elsa. Acompañadas por sus amigos Kristoff, Olaf y Sven, ellas descubrirán la verdad sobre su antiguo misterio de su reino.

Frozen 2 es dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck. La produce Peter Del Vecho y cuenta con las voces originales en inglés de Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff y Josh Gad. La música está compuesta por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, ganadores del premio de la Academia. Esta nueva película animada de Disney estrena en cines de Argentina el 2 de Enero de 2020.

Supercanal Arlink sigue premiando a sus clientes con regalos exclusivos durante todo el año y se mantiene enfocado en seguir brindando entretenimiento para toda la familia.