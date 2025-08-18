Secuestraron drogas durante un allanamiento en una vivienda en Las Heras

En la vivienda residía una menor de 17 años que fue identificada. También secuestraron dinero en efectivo y un celular.

La Policía de Mendoza realizó un allanamiento en una vivienda de Las Heras, en el marco de una investigación por comercio de estupefacientes. Allí, decomisó cocaína y marihuana fraccionada en distintos elementos, además de dinero en efectivo y un teléfono celular.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) en la vivienda ubicada en calle Vicente Gil. También intervino la Dirección General de Investigaciones.

En total, fueron secuestrados 61 gramos de cocaína compactada, distintos fraccionamientos de marihuana como un frasco con 14 gramos de cogollos, una bolsa con 26 gramos en picadura, otra con 22 gramos, un trozo compactado de 17 gramos y una bolsa con 3 gramos.

droga secuestro 3214632 Además de la droga, también se incautó dinero en efectivo, una balanza digital, elementos de corte y dosificación, y un teléfono celular.