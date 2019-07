Unidad Ciudadana, contra la grieta y los escraches

A horas de la visita de Cristina a Mendoza, Unidad Ciudadana tendió un manto de armonía, habló en contra de la grieta e incluso criticó los escraches al presidente Mauricio Macri.

"Tenemos que ir transmitiendo un mensaje más relajado a la sociedad, porque lo que se está viviendo en términos de grieta, a mí no me gusta", aseguró el diputado Lucas Ilardo, mano derecha de la candidata a gobernadora del justicialismo, Anabel Fernández Sagasti.

Y a continuación, relacionó dos hechos de violencia política, a los que repudió por igual. "Así como no me gusta la agresión que sufrió la candidata a concejal de Godoy Cruz y no me gusta que el gobernador no lo haya repudiado o cuestionado, tampoco me gusta que se escrache al presidente cuando va a una actividad".

Ilardo se refirió así, en tono crítico, al hombre que vulneró la seguridad presidencial e increpó a Mauricio Macri en Córdoba, en el ingreso a un restaurante, al que iba junto a su esposa para cenar con el gobernador Juan Schiaretti.

El mensaje surgió en medio de la organización del arribo de Cristina, quien este viernes viajó a San Juan, antes de la llegada a San Martín para presentar su libro "Sinceramente" en San Martín.

La elección del Centro de Congresos y Exposiciones de San Martín para la vuelta a Mendoza de Cristina cuatro años antes de la última visita no fue aclarada, aunque en el PJ quedó claro que tuvo motivaciones electorales bien específicas: ayudar a Jorge Gimenez en su campaña para conseguir otro mandato como intendente del departamento.

Giménez ya fue anfitrión de Alberto Fernández, el candidato presidencial de Cristina, hace pocas semanas. El intendente irá a elecciones anticipadas el 1 de setiembre y, de los cuatro justicialistas que se jugarán ese día la reelección, es el que la tiene más difícil.

Pero antes de que llegue Cristina a Mendoza, en el PJ y en Unidad Ciudadana no se habló de cuestiones electorales. "Tenemos que estar con todas las antenas prendidas para que todo sea lo más ordenado posible", dijo Ilardo, y recalcó que el único acto protocolar será la presentación de su libro en San Martín.

Aclaró el diputado, en diálogo con Radio Nacional, que probablemente no habrá conferencia de prensa y que el lugar del evento tiene un espacio acotado. "Hay gente que se está movilizando y que quiere ir a darle la bienvenida, pero no hay ninguna caravana organizada, seguro que hay gente que se va a trasladar a saludarla o verla. Nosotros hemos previsto seguridad y atención sanitaria, todas las previsiones que se necesitan, pero no sabemos cuánta gente puede ir", agregó.