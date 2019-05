A pesar de que el juez de la Corte Pedro Llorente ha manifestado de forma expresa su amistad íntima con el senador radical Miguel Bondino, no se ha excusado a la hora de resolver en causas que involucran al legislador: Llorente pone de manifiesto su vínculo, nadie lo recusa y él no se aparta.

La semana pasada, el juez del máximo tribunal anuló cargos millonarios contra las exautoridades del Casino Carlos Bianchinelli, Federico Domínguez y el propio Bondino, emplazados por el Tribunal de Cuentas con cargos millonarios por sobreprecios en el servicio de limpieza del año 2014.

Este jueves, otro planteo por el mismo fallo del Tribunal de Cuentas puso en un lugar incómodo a Llorente. Ante una acción Procesal Administrativa del excoordinador de Servicios del Casino, Carlos Cardone, el magistrado oriundo de San Rafael pone nuevamente en conocimiento de las partes su "amistad íntima" con Bondino.

"Atento que en el cargo solidario cuestionado se ha determinado también como responsable al Sr. Miguel Angel Bondino, respecto del cual me une una amistad íntima, estimo hallarme comprendido en la causa de sospecha prevista en el art. 14 apartado II inc. 3 del C.P.C.C y T. M", manifiesta el magistrado y pide que se ponga en conocimiento de tal situación a las partes para que tengan la posibilidad de recusarlo. Así lo establece el artículo 12 inciso 2 del Código Procesal Civil.

Llorente expresa su amistad

Lo curioso es que, teniendo en cuenta esa amistad, Llorente no se allane al inciso 1 de ese mismo artículo 12, que establece cuándo un juez debe excusarse de intervenir. "Mediando algunas de las causales legales enumeradas en el Art. 14 inc. I, que afecten la garantía de imparcialidad de los jueces, deberán éstos excusarse de intervenir. También cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundada en motivos graves. Las partes no podrán oponerse a la excusación ni dispensar las causales invocadas", remarca la normativa.

El magistrado entiende que su amistad no afecta la garantía de imparcialidad, más allá de que su fallo termine beneficiando directamente a la persona con la que tiene un vínculo afectivo.

Cómo se originó el conflicto

A principios del año 2014 el contador del casino era Gonzalo Jerez, quien encontró inconsistencias en el pago a la empresa de limpieza Masterful SRL. En concreto, descubrió que se estaban pagando más horas de las que físicamente podían cumplir los empleados de la empresa. El Tribunal de Cuentas fue puesto en autos y comenzó a revisar la facturación, determinando que existieron sobreprecios millonarios. Según el órgano de control, los sobreprecios se repitieron en 2013, 2014 y 2015. Tanto es así, que en 2016 se bajaron de 15.000 horas de limpieza por mes a 8.000 horas prestando el mismo servicio.

A raíz de la sobrefacturación abonada a la empresa Masterful, el Tribunal de Cuentas formuló cargos millonarios contra los exdirectores Federico Domínguez y Miguel Bondino, así como también el expresidente del Casino Carlos Bianchinelli, y los exfuncionarios de la institución Carina Andreoni, Carlos Cardone, y el propio Jerez.