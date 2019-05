Schiaretti dijo que es "apresurado hacer una lectura nacional" de las elecciones de Córdoba

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, señaló esta mañana al emitir su voto en las elecciones provinciales en las que buscará la reelección que es "apresurado hacer una lectura nacional" tras los comicios cordobeses.

"Esto es una elección donde se eligen intendente y gobernador de Córdoba, no tiene nada que ver con una elección nacional", señaló el máximo referente de Hacemos por Córdoba al sufragar en el Instituto Villada, y agregó: "Me han llamado muchos dirigentes deseando éxito, pero no es el momento ahora de nombrarlos".

Schiaretti va por la reelección y, de ganar, iniciaría su tercer mandato al frente de la provincia.

El mandatario provincial habló hoy por primera vez con los medios, tras una campaña en la que no había brindado declaraciones, ni tampoco participado en debates, que fueron solicitados por la oposición en varias oportunidades.

"Hemos hecho como corresponde una campaña sin agredir a nadie, con humildad, sin responder a agravios ni críticas", dijo Schiaretti.

Retomando el ámbito nacional, y previendo los festejos de esta noche ante un eventual triunfo en las urnas, Schiaretti manifestó: "De mi espacio político no va a venir nadie, los de afuera son de palo".

Al ser consultado sobre el apoyo de dirigentes nacionales que recibió por ejemplo el candidato de Córdoba Cambia, Mario Negri, afirmó: "A mí no me incomoda que vengan de afuera, pero ni por asomo es una elección nacional, es absolutamente provincial y municipal".

El gobernador cordobés celebró que es un "día espectacular de la democracia", y dijo que esperaba que los cordobeses concurran "de manera masiva" a las urnas.

Consultado por la boleta única que se utiliza en estos comicios, que generó cuestionamientos por parte de los otros partidos que participan de la contienda electoral, Schiaretti dijo: "Es una de las pocas provincias con boleta única, que garantiza transparencia, es importante que Córdoba haya sido el primer distrito en usarla".

"No tengo elementos para decir que la gente no sepa votar, confío en la capacidad de los cordobeses, es tan fácil como usar el celular", sostuvo.