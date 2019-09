Cada vez falta menos para las elecciones del 29 de septiembre y la candidata del PJ, Anabel Fernández Sagasti, sabe que debe dar vuelta la tendencia para imponerse en las urnas. En ese plan, peronistas de todo el país han desfilado por Mendoza para respaldar la candidatura de la senadora kirchnerista. “Es un orgullo estar en Mendoza y que me haya invitado Anabel y quisiera votar en Mendoza porque es un fenómeno hermoso que una mujer sea candidata", expresó el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá.

El mandatario puntano llegó a la provincia este viernes y mantuvo una reunión con Fernández Sagasti y su compañero de fórmula, Jorge Tanús. Allí, los mendocinos le mostraron el proyecto "Viví Mendoza" con el que planean construir 1500 viviendas por año con financiamiento del IPV y el presupuesto provincial. Eso además de líneas de créditos para la construcción de la primera vivienda y ampliación de inmuebles ya existentes.

En diálogo con la prensa, Rodríguez Saá aseguró que una gobernadora mujer sería "un cambio de paradigma positivo que le hará bien a Mendoza". Además, explicó que durante la reunión dialogaron sobre el plan de viviendas que Sagasti quiere para Mendoza. "Tienen una buena mirada sobre la economía para poder cumplirlo y una gran prudencia en no entusiasmar de más. Lo tienen muy pensado", señaló al respecto el dirigente de la vecina provincia. Además, manifestó que la construcción tiene un "efecto multiplicador" en la economía.

Pero además dio detalles de la visita que tiene programada al departamento de La Paz, en el límite con San Luis. Allí, el peronismo apuesta a que Fernando Ubieta derrote al radical Diego Guzmán en las urnas y le de al PJ una intendencia que siempre le fue esquiva.

En este sentido, dijo que la idea es trabajar en conjunto la infraestructura estratégica de ambas provincias en las zonas limítrofes. “Por ejemplo, decidir que Mendoza haga una escuela para puntanos y mendocinos, y la provincia de San Luis un hospital, en el mismo sentido”, proyectó el gobernador.

Rodríguez Saá no es el único gobernador que respalda la candidatura de Fernández Sagasti. Esta última adelantó hoy que la semana que viene llegará a Mendoza el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. "Hoy la crisis no para de profundizarse, no sabemos cuál es el piso, nos tenemos que esforzar todos y el Estado para poner la espalda y tratar de que no cierren más comercios, no se abandonen más fincas y creo que Mendoza tendría que adoptar medidas para este momento de emergencia”, remarcó la candidata kirchnerista.

En este sentido, Rodríguez Saá aclaró que "San Luis no escapa a la realidad nacional" y que también se ha visto golpeado por la desocupación a raíz del cierre de fábricas y pequeños comercios. "Hemos tomado medidas de ayuda a merenderos, industrias, taxistas, remiseros. Pero ahora estamos reuniendo el concejo económico social para la semana que viene", adelantó respecto a la necesidad de declarar la emergencia alimentaria.