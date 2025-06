Misiones: Carlos Rovira obtuvo un triunfo agridulce y preocupación

Escrutadas el 99 % de los de las mesas, el Frente Renovador de la Concordia Social Neo de Carlos Rovira obtuvo el 28,47 % de los votos, lo que en principio le permite ingresar seis bancas en la Cámara de Diputados de la Provincia de las 11 que puso en juego. Por consiguiente, perdería cinco. No obstante, seguirá manteniendo la mayoría en la Legislatura porque se le suman los 14 que continuarán en sus bancas hasta el 9 de diciembre del 2027.

Según datos del Tribunal Electoral, votó el 57 % del padrón electoral, un porcentaje considerado bueno si se toma en cuenta las elecciones de medio término llevadas a cabo en CABA, Chaco y Santa Fe. Tampoco varió en relación a las elecciones legislativas llevadas a cabo en el 2021 en la Tierra Colorada cuando votó el 60 % del padrón electoral. Ese porcentaje sube en comicios para la elección de funcionarios del ejecutivo provincial y municipal, donde los porcentajes se ubican en torno al 75 %. Las elecciones se desarrollaron con total normalidad, no hubo denuncias de ninguna índole.

Amarilla está detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal I de la ciudad de Loreto, por sedición por ser considerado cabecilla de la revuelta policial en reclamo de mejoras salariales en mayo del año pasado (el mismo lugar donde se encuentra alojado el ex diputado provincial por el partido Activar Germán Kiczka condenado a 14 años de prisión por tenencia y consumo de pornografía infantil).

Amarilla votó en la Colonia Penal y, como lo establece el Tribunal Electoral, hizo uso de la opción que permite emitir el voto a los detenidos con prisión preventiva y a los condenados con menos de tres años de prisión efectiva. Fuentes allegadas al diputado electo aseguraron que Amarilla dijo no haber sido un candidato testimonial. Quiere ingresar.

En tal sentido deberá resolver primero su situación con la justicia. El caso más conocido sobre una situación similar es la del ex intendente de Tigre, provincia de Buenos Aires, Luis Patti, electo diputado nacional en el 2005 pero el Congreso Nacional le prohibió ingresar por estar acusado de delitos de lesa humanidad. Patti fue condenado en 2011 a prisión en inhabilitación perpetua.

También logró ingresar el exlegislador nacional kirchnerista (2019-2023) Ricardo “Cacho “Bárbaro. Su partido Agrario y Social logró el 8,8 por ciento de los votos obteniendo dos bancas. En tanto que el exradical “peluca” diputado nacional Martín Arjol con su partido libertario sacó el 5,4 % lo que le permitió obtener una banca. Quedó afuera, por primera vez en Misiones el radicalismo.

La disputa de la última banca

Como se mencionó, el Frente Renovador Neo y la Libertad Avanza disputan una banca que se resolverá con el conteo oficial de los votos. De lograr esa banca, el oficialismo lograría ingresar siete diputados, lo que le permitiría contar con 21 legisladores a partir del 10 de diciembre. De lo contrario ingresarían seis.

El Frente Renovador llevó como primer candidato a diputado provincial al presidente de Vialidad Provincial, Sebastián Macías. Un Renovador Neo que aspiraría a convertirse en el próximo intendente de Posadas en 2027.

Como es habitual en las campañas políticas, el Frente Renovador provincializó la elección. “Los temas de Misiones los resolvemos los misioneros”, fue siempre el slogan en las diferentes campañas electorales. De hecho, a excepción de 2015, el Frente Renovador, que gobierna la provincia desde 2003, siempre desdobló los comicios.

Según el Frente Renovador, no fue una mala elección, a pesar de haber perdido entre 4 y 5 bancas. “Debemos reconocer que nunca nos fue muy bien en las elecciones de medio término, es que no se juega la gobernación, ni las intendencias; justificó un funcionario provincial de agricultura.

El triunfo del oficialismo también se debe a la buena elección que hicieron la mayoría de los intendentes de los municipios donde se eligieron concejales. Tales son los casos de Iguazú, Eldorado, Montecarlo; Leandro N. Alem; Puerto Rico; Aristóbulo del Valle y, en menor medida Posadas. Todos lograron conservar la mayoría en los cuerpos deliberativos. No así en San Pedro y San Vicente donde ganaron el Partido Agrario y Social.

El Frente Renovador no pudo captar con más fuerza el desencanto de los productores yerbateros; tealeros, tabacaleros; los empresarios madereros y los comerciantes fronterizos. De su parte La Libertad Avanza pelea la sexta banca. Hoy ingresan cinco.

El oficialismo nacional apeló a la figura del extenista profesional y corredor de bolsa Diego Hartfield para encabezar la lista de diputados nacionales. Oriundo de la ciudad de Oberá este deportista ya había participado en política en 2015 cuando fue candidato a concejal suplente de esa ciudad por el Frente Renovador. El obereño consideró que hizo una excelente elección. “Logramos llegar al electorado como pensamos y obtuvimos un excelente resultado”, dijo.

Hartfield ganó en su propia ciudad de donde también es oriundo el gobernador Hugo Passalacqua. El extenista profesional nacionalizó la elección. Contó con el apoyo de la secretaria general de la presidencia Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los tres desembarcaron en Iguazú, Oberá y Posadas. “Lamentablemente Karina Milei dividió a los libertarios en Misiones, de lo contrario hubiéramos ganado”, dijo un dirigente de este partido en referencia de que en el sector de enfrente se presentó el diputado nacional ex radical “peluca” Martín Arjol quien tuvo el apoyo de Luis “Toto” Caputo. En sus recorridas por la provincia los funcionarios nacionales se abstuvieron de hablar de economía provincial.

Coparon la ruta nacional 14

Otro de los partidos que fue divido a las elecciones provinciales fue el intervenido justicialista. El Partido Agrario y Social (PAyS) que lidera el ex diputado nacional kirchnerista Ricardo “Cacho” Bárbaro además de imponerse en cierta forma en la interna de entre tres partidos obtuvo tres bancas.

Cacho Bárbaro también provincializó la elección alejándose del kirchenirsmo-camporista. De hecho, en toda la campaña no sólo no apeló a figuras nacionales, sino que también se alejó de su ex compañera de bancada en el Congreso Nacional la exdiputada nacional camporista Cristina Britez, quien sólo piensa en las elecciones nacionales, donde intentará volver a convertirse en candidata.

Como en elecciones anteriores Bárbaro centralizó su campaña en la ruta nacional 14 donde obtuvo una excelente elección. Capitalizó el reclamo de los productores yerbateros y tabacaleros. De esta forma Bárbaro vuelve a la Cámara de Legisladores provinciales y se estima que con críticas será igualmente un aliado importante para el oficialismo provincial en contra de los libertarios.

Los “pelucas” que podrían haberle dado la victoria al mileismo

El partido Libertario “pelucas” logró el 5,4% de los votos, lo que le permitió que el diputado nacional Martín Arjol logre una banca. La pregunta que se impone es si su candidatura fue testimonial o no.

Es que Arjol termina su mandato como legislador nacional el 9 de diciembre de este año y, en más de una oportunidad, dijo que le gustaría buscar el re-elección.

Todo hace suponer que encabezará una lista libertaria en los comicios nacionales de octubre. De ser así y lograr la banca nacional asumiría la provincial su coequiper Panela Elizabeth Encina.

Como se mencionará, Arjol contó con el apoyo de Caputo, aunque no participó activamente de la campaña electoral, ya que no se lo vio por Misiones.

En los libertarios, el dicho popular “divide y reinarás” no se les cumplió. La división hizo que pierdan los comicios.

Mala fue la elección del radicalismo provincial que no logró ingresar diputados provinciales ni concejales. La UCR se viene desmembrando en los últimos meses debido a la partida de dirigentes que decidieron acompañar al presidente Javier Milei.

El caso más notorio, además de Arjol, es del ex presidente del Comité Provincia y exconcejal posadeño Rodrigo de Arrechea quien, tras alejarse del partido centenario, ingresó como consejero en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). De hecho, estuvo ausente en la campaña proselitista.

La disputa por la presidencia de Diputados

Es un hecho que el Frente Renovador mantendrá la presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia. La pregunta que se impone es quien ejercerá ese cargo a partir del 10 de diciembre próximo.

Todo hace suponer que el actual presidente de la Cámara el ex gobernador Oscar Herrera Ahuad será candidato a diputado nacional. El propio flamante legislador provincial electo Sebastián Macías lo anunció en un mitín político en plena campaña en la ciudad de Eldorado.

De ser así e ingresar al Congreso Nacional el cargo de presidente de la legislatura misionera quedará vacante, ya que Herrera Ahuad renunciaría a su banca (su mandato finaliza el 9 de diciembre del 2027) y ejercería como diputado nacional pensando en intentar regresar a la “rosadita” (fue gobernador entre 2019 y 2023).

Todo hace suponer que el líder de la Renovación y diputado provincial Carlos Rovira volverá a ceder la posibilidad de ejercer la titularidad de le legislatura provincial. Cargo que ejerció entre2007 y 2019 para luego dar un paso al costado y proponer al ex mandatario provincial Herrera Ahuad. Es prematuro hablar de nombres, pero no se descartaría que uno de los propuestos podría ser el electo Sebastián Macías que corre con ventaja de ser Renovador Neo, aunque con la desventaja de no tener experiencia parlamentaria.