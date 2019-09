Melconián insistió en que Alberto Fernández "no le pidió" ningún plan económico



"Alberto Fernández no me pidió ningún plan económico, siempre hablamos, mi relación con él tiene 14 años, pero no lo hicimos en esos términos", aclaró el ex presidente del Banco Nación designado por el presidente Mauricio Macri, entre el 2015 y 2017.