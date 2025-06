Mauricio Macri habló tras la condena de Cristina Kirchner: "No nos da motivos para celebrar nada"

Mauricio Macri , expresidente de la Nación y figura central del PRO , rompió el silencio tras la ratificación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner . Calificó como un fallo "histórico" el emitido por los jueces de la Corte, pero no dejó pasar que es una jornada triste debido a los hechos de corrupción gestados durante años.

De todas maneras, cambió el tono de su mensaje y aclaró: " No deja de ser un día triste, porque ver a una expresidenta condenada por corrupción, sabiendo de la destrucción que eso significó para el país, no nos da motivos para celebrar nada ".

A pesar de su mensaje, no hizo menciones a los ataques de Cristina Kirchner en su discurso en la sede del PJ, en el barrio porteño de Balvanera. Lo tildó de “fracasado" debido a "que lo echaron a patadas” del Gobierno, y quien tampoco pudo ser reelecto. “¿A quién quieren engrupir?“ , planteó con enojo.

Uno de los primeros que se pronunció en redes tras el fallo fue el jefe del bloque del partido en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Nieto. "No era 'lawfare', es corrupción. Y la prisión no es persecución, es consecuencia", disparó la mano derecha de Mauricio Macri.

También reapareció Silvia Lospennato, diputada nacional y recién electa como legisladora porteña, para sorpresa de algunos. La principal impulsora del proyecto original de Ficha Limpia celebró a través de X la decisión de los jueces de la Corte: "Justicia, justicia perseguirás".

La expresidenta, a partir de esta inminente resolución, aseguró que la Justicia colocó un “cepo al voto popular”. "No, no es un 'cepo al voto popular'. Es un país en el que si cometes delitos graves, vas preso. Es un país con ley y con orden. Exactamente lo que voté. Mentira: mucho mejor de lo que voté, porque a la Corte no la elegimos y miren qué bien estuvo", fue la respuesta de la diputada bullrichista Sabrina Ajmechet.

Después fue el turno de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. "Nos contaron la plata en la cara, revolearon bolsos, compraron estancias, departamentos y hoteles. Se la afanaron toda. Nos querían hacer creer que era persecución, pero es JUSTICIA. La impunidad se termina. Nadie es intocable", disparó.

"La Constitución prevalece. La igualdad ante la ley prevalece. Supimos la verdad. Cristina Fernández de Kirchner condenada por corrupta. Lo dijimos, decenas aportaron y sucedió: lo logró la sociedad argentina. Corrupción nunca más", fueron las palabras que escogió la vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y recién electa legisladora por la jurisdicción, Laura Alonso.