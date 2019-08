El presidente Mauricio Macri cerró este mediodía la reunión de gabinete ampliado en un acto cerrado y sin medios de comunicación. De acuerdo a declaraciones de los asistentes, reproducidas por Infobae, el mandatario nacional dijo a los asistentes que "el dolor nos está haciendo crecer"

En una reunión marcada por un fuerte llamado a la "humildad" y a "salir al barro" para reconquistar el voto perdido, Macri arengó a su tropa y les pidió un esfuerzo más porque "esta oportunidad los argentinos no la podemos perder".

"Me siento muy orgulloso como argentino, como presidente, de que todos ustedes estén hoy acá tan comprometidos, aun desde el dolor, el dolor nos está haciendo crecer para ratificar todo esto que hemos hecho", manifestó el mandatario.

Macri indicó, además, que el compromiso de él y sus funcionarios "no tiene que ver con lo personal, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la fama ni con el poder; tiene que ver con el corazón porque amamos a nuestro país".

Le pidió a sus funcionarios no enojarse sino "ponerse en el lugar" del que no los votó en las PASO del último domingo y explicarle que su voto es necesario".

Tras el encuentro, en una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo hoy que el Gobierno está para "sostener la gobernabilidad, cuidar a los argentinos, cuidar la institucionalidad", y afirmó que es necesario "que los argentinos sepan que el que está al frente del Gobierno es el presidente Mauricio Macri".

Por su parte, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiario, afirmó que "el presidente está en pleno control del gobierno, y eso se ha podido ver en estos tres días", y consideró "muy bien" que el el jefe de Estado hable con los otros candidatos presidenciales "para establecer líneas de juego y pautas claras para la elección en beneficio del país".