Lavagna suma más apoyos del sindicalismo

El ex triunviro de la CGT y secretario general del sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, se mostró hoy a favor de la eventual candidatura a presidente del ex ministro Roberto Lavagna, a quien mencionó como "el hombre más indicado para un gobierno de unidad nacional".

Aunque admitió que aún el propio Lavagna "no ha definido si es candidato o no" para las elecciones presidenciales de este año, Schmid manifestó su apoyo al ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner como líder de "una tercera alternativa que nos devuelva algún margen de consensos para los problemas que se avecinan en el año electoral y a posterior".

"Creo que tiene que haber una tercera vía. No creo que de estas dos orillas, que se tironean permanentemente y donde se cultiva el odio, pueda salir algo bueno", manifestó Schmid a una radio porteña citada por la agencia Télam.

Y afirmó: "Hay que intentar transitar por una tercer alternativa que nos devuelva algún margen de consensos para los problemas que se avecinan en el año electoral y a posterior". "Creo que Lavagna sería el hombre más indicado para ese tarea", dijo.

Lavagna mantuvo esta semana una reunión con Schmid y otros dirigentes sindicales de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que preside el ex tiunviro de la CGT, en la que el ex ministro les planteó el deseo de formar "un gobierno de unidad nacional".

En ese encuentro, no todos los actores sindicales quedaron conformes -como Schmid- con las posiciones expresadas por Lavagna: Pablo Brey, dirigente del gremio de los auxiliares de vuelo, repudió la visión del ex ministro sobre las empresas Low Cost y Aerolíneas Argentinas.