La Justicia ordenó nuevas pericias en la causa del fentanilo contaminado

El juez federal Ernesto Kreplak busca profundizar el alcance del daño provocado por el medicamento adulterado tras la confirmación de 111 muertes.

Las dosis del fentanilo contaminado fueron elaborados en los laboratorios HBL Pharma Group S.A. y Ramallo S.A.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, solicitó al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia una serie de informes detallados para determinar con precisión las secuelas físicas y mentales en los 48 pacientes que sobrevivieron tras recibir fentanilo contaminado.

El magistrado también pidió establecer en qué medida se incrementó el riesgo de muerte en los 111 pacientes fallecidos por la administración del opioide, cifra confirmada esta misma semana. La evaluación científica será clave para definir posibles ampliaciones de las imputaciones en la causa.

Hasta el momento, el expediente cuenta con 20 personas procesadas. Entre ellas se encuentran Ariel Fernando García Furfaro, titular del laboratorio HLB Pharma; su hermano Diego Hernán García Furfaro; Nilda Furfaro, madre de ambos; Javier Martín Tchukrán; José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi. Todos permanecen bajo prisión preventiva por su vínculo directo con los laboratorios responsables de la producción del medicamento adulterado.

Juez federal Ernesto Kreplak La investigación judicial de la causa del fentanilo contaminado está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak. NA En septiembre del año pasado, Kreplak también dispuso el procesamiento, aunque sin prisión preventiva, de María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani y Eduardo Darchuk. Para estas siete personas se ordenó la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes, caución juratoria y un régimen de presentación periódica ante la Justicia.

En caso de comprobarse que las 111 muertes están directamente vinculadas con las bacterias presentes en el fármaco adulterado, los acusados podrían ser convocados a nuevas indagatorias.