La bodega de Abed se mete en la campaña electoral

Marcos Niven y Mario Abed forman parte de un mismo espacio político. Sin embargo, en campaña, son rivales que ya han empezado a chocar de frente por la medida más famosa del actual intendente de Junín: la bodega del municipio.

Niven criticó siempre la idea de Abed, quien en 2017 tuvo que tener aval de la Legislatura para que su comuna comprara la deuda que tenía con el Estado la bodega privada Carricondo y la pusiera en funcionamiento otra vez.

Abed ahora es nada menos que candidato a vicegobernador en la fórmula del radicalismo. Y Niven, por su lado, es candidato a suceder a Abed como intendente, aunque en su caso, integrará la lista del presidente del PRO, Omar de Marchi.

¿Qué hará Niven con la bodega de Abed si logra convertirse en jefe comunal de Junín? No lo deja en claro el demócrata, aunque se nota que no lo entusiasma mucho su continuidad.

"Yo no me hubiese metido en este aventura", afirmó este lunes Niven, ante la consulta de MDZ Online. Y agregó poco después de que De Marchi anunciara su precandidatura a intendente de Junín: "No fue una decisión acertada, una bodega es una actividad para el sector privado, va a dar pérdidas y va a ser una carga permanente sobre la comuna".

"La comuna se tiene que dedicar a otros servicios indelegables y más importantes, como luminarias donde no hay, asfalto y agua potable, servicios básicos que no tienen muchos vecinos de Junín", opinó Niven.

Y concluyó: "El intendente ha pedido 20 millones de pesos al municipio para poner la bodega en funcionamiento, tendré que analizar cuál es la mejor salida para algo que ya está hecho".

La bodega municipal, en cambio, ha sido una medida central para Abed. Tanto que el intendente la administra en forma personal: él mismo se encarga de los pagos que se hacen a los productores.

El futuro de este proyecto es una de las preocupaciones del intendente de Junín desde que un decreto de Cornejo determinó que no podría volver a ser candidato para ese puesto en las elecciones de este año.

Abed empezó a regularizar la deuda de la Carricondo con el Fondo para la Transformación y recientemente fue atacado por el traslado de 20 millones de pesos de la caja de la comuna a las arcas de la bodega.

La mención que hizo Niven se origina en una denuncia de concejales de Unidad Ciudadana, quienes denunciaron al precandidato a vicegobernador ante la Oficina de Ética Pública. Pero el intendente descartó que hubiera irregularidades y acusó a los opositores de tener "desconocimiento" en el tema.