La advertencia de Eugenio Zaffaroni sobre el fallo de la Corte Suprema por la causa Vialidad

Mientras se aguarda que el martes se expida la Corte , Zaffaroni insinuó que uno de los miembros de la corte tendría dudas sobre si abrir la causa nuevamente y no fallar esta semana. "Hay una versión, también es radio pasillo, que uno de los miembros del triunvirato está en esa (dudar), que sería lo lógico, abrir la causa, revisarla", expresó en declaraciones a Radio 10.

"Creo que no es descartable el rumor de que uno de los tres... en fin, (Carlos) Rosenkrantz sería, que ha votado muy bien en otros temas nacionales", agregó respecto de cuáles el integrante.

Zaffaroni señaló que cuando integraba el máximo tribunal y se "escapaba una información", lo que se hacía era "no confirmarla" y posponer el fallo para más adelante. "Si se escapó una información, lo que siempre hacíamos era no confirmarla, la tirábamos para adelante, no creo que sea el martes (el fallo)", sostuvo.